RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
На Полтавщині побудують
сонячну станцію за $10 млн

На Полтавщині побудують сонячну станцію за $10 млн
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 17:25

  Джон написав:А собственно откуда такая сумма в - 100 000ує/тонн вартість на будування. Ты если что то пишешь то обоснуй откуда взято.

Простий підрахунок наведених тобою вартостей за реалізацію перероблених матеріалів з тони використаного палива.
  Джон написав:Выгодно если их перерабатывать. А такие технологии есть в странах которые можно пересчитать на пальцах одной руки. Так что тупые тут не они).
А чого ж не будувати, якщо це так вигідно? Що мішає? За одно і зменшать безробіття в карїні
  Джон написав:Кроме того я не предлагаю строить с нуля, а достроить только два блока Хмельницуой АЭС.
Та я не проти, нахай достроять.
  Джон написав:Дурость то не пиши. Речь идет о промышленных СЭС а не панельки что там ты на сортире прикрутил.
Дурость чи ні, але саме завдяки СЕС - кожен власник туалета тапер є потенційним власником СЕС. А чи зможе кожен власник туалета вирахувати баланс між видобуванням торфу та його відновленням? Чи побудувати ТЕС?
  Джон написав:ну я понял, залезть в наш карман ты не против. А покупця нет это искусственная скупка государством за наши деньги. Да и на НГ ночью ты ничего продать например точно не сможешь. Как и себя обеспечить.
нічого ти не зрозумів. Наша держава за не використання встановленого ліміту забруднення отримує прибутки від країн, які перевищили його (як приклад - Оутлендери для поліції від Японії). А завдання нашої влади збільшити прибутки країни, і по можливості зменшити участь населення в утримуванні держави.(це по-перше). по-друге - штучний розвиток чистого виготовлення електроенергії - це інвестиції в зв*язки, які можуть далі вилитись в інвестиції в державу...
  Джон написав:Что то не заметил, что бы 1-2 энергоблоки ЧАЭС которые не пострадали от аварии так долго выводили из эксплуатации.
Їх почали виводити ще при Кучмі (1996р - зупинили 1й енергоблок, в 2000-му - 3-й), але процес виведення включає в себе ще й консервування й зберігання залишків. Щось я не чув про те, що з моменту зупинки останнього енергоблоку пройшло 50років(взято з 1-го поста Джон: кількість років консервування, необхідні для зменшення фону)
  Джон написав:В общем приводятся какие то мифически сотни тысяч тонн отходов страшные уровни радиации и прочий бред из категории - одна бабка сказала.

Ліквідаторів ЧАЕС такими ж словами заспокоювали...
  Джон написав:Как видим дилетанты предлагает закрыть АЭС, ГЭС (рыбку жалко), ТЭС и в итоге придем к энергетике "фотопанелька на сортире")). Причем по астрономическим ценам. А ночью лучинка или био-керосинка).

А ні в статті, а ні в постах не було жодного спонукання до закриття АЕС, ГЕС. ТЕС теж не пропонували закрити, але в вугілляперероблювальному варіанті мені вони не подобаються.
jeugen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 82
З нами з: 08.08.18
Подякував: 10 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 17:28

Re: На Полтавщині побудують сонячну станцію за $10 млн

  lapay написав:а тоді вони стануть реальними,
вот когда станут тогда и говорите. А 1кВт по 5 грн это реальность.
  lapay написав:Слаборадіоктивних відходів буде не менше.
первоисточника тоже нет как я понял.

  lapay написав:Вигідно, вигідно, тільки гроші все одно беруть, і чималі. І МАГАТЕ проти. Тупиииє...

Тупые так тупые .. есть контингент с которым спорить не стоит)))
Джон
 
Повідомлень: 700
З нами з: 16.03.17
Подякував: 33 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 17:44

Re: На Полтавщині побудують сонячну станцію за $10 млн

  Джон написав:первоисточника тоже нет как я понял.

http://www.proatom.ru/modules.php?name= ... e&sid=1199
Для ВВЕР відходів трохи менше:
Среди ТРО при выводе АЭС из эксплуатации можно выделить 3 группы отходов (характеризующихся большими объемами, различной активностью и рядом специфических свойств) - металлические отходы, отходы строительных материалов и отходы, возникающие при демонтаже, связанные с разрушением защитных барьеров
Активность конструкций, выводимого из эксплуатации реактора ВВЭР-440, составляет ~ 2,5 млн Ки, в том числе активность внутрикорпусных устройств – 1,2 млн Ки. Масса реакторных конструкций и внутрикорпусных устройств составляет ~ 300 т.
Металлические отходы, образующиеся при демонтаже трубопроводов, арматуры и др. относятся к средне- и низкоактивным. Их активность определяется, в основном, продуктами коррозии и составляет от 1*10-8 до 1*10-4 Ки/кг [2,25].

Кроме того, при снятии с эксплуатации блока с реактором ВВЭР-440 образуется ~ 14 тыс. т металлических и ~ 10 тыс. т загрязненного бетона и строительных конструкций. Количество и активность ТРО при демонтаже энергоблока приведены в табл 8.

І куди ми їх будемо ховати?:
Наиболее эффективным и безопасным решением проблемы окончательного захоронения РАО, как признано МАГАТЭ, является их захоронение в могильниках на глубине не менее 300-500 м в глубинных геологических формациях с соблюдением принципа многобарьерной защиты и обязательным переводом ЖРО в отвержденное состояние.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5854
З нами з: 01.08.15
Подякував: 768 раз.
Подякували: 914 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 18:00

lapay
Не парся, це ж рекомендації тупого МАГАТЕ. Ми ж цим якось живемо...
jeugen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 82
З нами з: 08.08.18
Подякував: 10 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 05:15

---- Кроме того, при снятии с эксплуатации блока с реактором ВВЭР-440 образуется ~ 14 тыс. т металлических и ~ 10 тыс. т загрязненного бетона и строительных конструкций.---
Ну это не много, если учесть плотность материалов то где то с подъезд 9-ти этажного дома.
Если верить вашему линку и таб 8 по нему то активных отходов не так и много - Масса реакторных конструкций и внутрикорпусных устройств составляет ~ 300 т. 5 жд вагонов. Вполне можно захронить в шахте где нет грунтовых вод.
Насчет ОЯТ там же пишется - • временное хранение ОЯТ реакторов ВВЭР-1000 для последующего изготовления из него смешанного уран-плутониевого топлива; То есть некоторые личности из за незнаний законов физики просто не могут понять что из отработанного ЯТ можно создать так же топливо но немного другое.
Если по простому - сунув в печку(реактор) три "полена березовых" можно получить не уголь а два "полена дубовых". Как не парадоксально это звучит.
PS Что бы могла работать СЭС надо иметь минимум столько же дублирующей генерации. Ночью она не работает. То есть строим СЭС а потом такую же по мощность ТЭС. Или ГЭС.
Гениально правда? Вместо одной строим две электростанции. Или сидим ночью с керосинкой).
От и нафига та СЭС нужна?
  jeugen написав:це ж рекомендації тупого МАГАТЕ.
ты это может перед тем как повторять слова из телевизора физику подучи немного?? Сколько раз слово МАГАТЕ не повторяй оно понимания в работе АЭС не добавиться.. :D
  lapay написав:І куди ми їх будемо ховати?:
раньше ОЯТ ехало за поребрик и там как бы "перерабатывалось" а скорее всего тупо вываливалось в Енисей а потом плыло в Ледовитый океан). В теории у них есть два реактора на быстрых нейтронах БН600 и БН800 способных сжигать ОЯТ но то теория да и на практике 2 реактора на быстрых нейтронах не способны пережечь все ОЯТ от десятков реакторов типа ВВЭР.
Джон
 
Повідомлень: 700
З нами з: 16.03.17
Подякував: 33 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Китаї запустили першу комерційну сонячну електростанцію
R2 » Суб 13 жов, 2018 18:26
6 311
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 жов, 2018 14:31
smdtranz
Порошенко сказав, скільки сховищ боєприпасів побудують в...
R2 » П'ят 12 жов, 2018 12:25
8 517
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 жов, 2018 19:38
titanik
Стало відомо, коли добудують київську станцію метро...
R2 » Пон 17 вер, 2018 13:33
1 127
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 вер, 2018 13:33
Molchyn

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.