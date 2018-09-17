На Полтавщині побудують сонячну станцію за $10 млн
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Джон написав:А собственно откуда такая сумма в - 100 000ує/тонн вартість на будування. Ты если что то пишешь то обоснуй откуда взято.
Простий підрахунок наведених тобою вартостей за реалізацію перероблених матеріалів з тони використаного палива.
Джон написав:Выгодно если их перерабатывать. А такие технологии есть в странах которые можно пересчитать на пальцах одной руки. Так что тупые тут не они).
А чого ж не будувати, якщо це так вигідно? Що мішає? За одно і зменшать безробіття в карїні
Джон написав:Кроме того я не предлагаю строить с нуля, а достроить только два блока Хмельницуой АЭС.
Та я не проти, нахай достроять.
Джон написав:Дурость то не пиши. Речь идет о промышленных СЭС а не панельки что там ты на сортире прикрутил.
Дурость чи ні, але саме завдяки СЕС - кожен власник туалета тапер є потенційним власником СЕС. А чи зможе кожен власник туалета вирахувати баланс між видобуванням торфу та його відновленням? Чи побудувати ТЕС?
Джон написав:ну я понял, залезть в наш карман ты не против. А покупця нет это искусственная скупка государством за наши деньги. Да и на НГ ночью ты ничего продать например точно не сможешь. Как и себя обеспечить.
нічого ти не зрозумів. Наша держава за не використання встановленого ліміту забруднення отримує прибутки від країн, які перевищили його (як приклад - Оутлендери для поліції від Японії). А завдання нашої влади збільшити прибутки країни, і по можливості зменшити участь населення в утримуванні держави.(це по-перше). по-друге - штучний розвиток чистого виготовлення електроенергії - це інвестиції в зв*язки, які можуть далі вилитись в інвестиції в державу...
Джон написав:Что то не заметил, что бы 1-2 энергоблоки ЧАЭС которые не пострадали от аварии так долго выводили из эксплуатации.
Їх почали виводити ще при Кучмі (1996р - зупинили 1й енергоблок, в 2000-му - 3-й), але процес виведення включає в себе ще й консервування й зберігання залишків. Щось я не чув про те, що з моменту зупинки останнього енергоблоку пройшло 50років(взято з 1-го поста Джон: кількість років консервування, необхідні для зменшення фону)
Джон написав:В общем приводятся какие то мифически сотни тысяч тонн отходов страшные уровни радиации и прочий бред из категории - одна бабка сказала.
Ліквідаторів ЧАЕС такими ж словами заспокоювали...
Джон написав:Как видим дилетанты предлагает закрыть АЭС, ГЭС (рыбку жалко), ТЭС и в итоге придем к энергетике "фотопанелька на сортире")). Причем по астрономическим ценам. А ночью лучинка или био-керосинка).
А ні в статті, а ні в постах не було жодного спонукання до закриття АЕС, ГЕС. ТЕС теж не пропонували закрити, але в вугілляперероблювальному варіанті мені вони не подобаються.
Среди ТРО при выводе АЭС из эксплуатации можно выделить 3 группы отходов (характеризующихся большими объемами, различной активностью и рядом специфических свойств) - металлические отходы, отходы строительных материалов и отходы, возникающие при демонтаже, связанные с разрушением защитных барьеров Активность конструкций, выводимого из эксплуатации реактора ВВЭР-440, составляет ~ 2,5 млн Ки, в том числе активность внутрикорпусных устройств – 1,2 млн Ки. Масса реакторных конструкций и внутрикорпусных устройств составляет ~ 300 т. Металлические отходы, образующиеся при демонтаже трубопроводов, арматуры и др. относятся к средне- и низкоактивным. Их активность определяется, в основном, продуктами коррозии и составляет от 1*10-8 до 1*10-4 Ки/кг [2,25].
Кроме того, при снятии с эксплуатации блока с реактором ВВЭР-440 образуется ~ 14 тыс. т металлических и ~ 10 тыс. т загрязненного бетона и строительных конструкций. Количество и активность ТРО при демонтаже энергоблока приведены в табл 8.
І куди ми їх будемо ховати?:
Наиболее эффективным и безопасным решением проблемы окончательного захоронения РАО, как признано МАГАТЭ, является их захоронение в могильниках на глубине не менее 300-500 м в глубинных геологических формациях с соблюдением принципа многобарьерной защиты и обязательным переводом ЖРО в отвержденное состояние.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
---- Кроме того, при снятии с эксплуатации блока с реактором ВВЭР-440 образуется ~ 14 тыс. т металлических и ~ 10 тыс. т загрязненного бетона и строительных конструкций.--- Ну это не много, если учесть плотность материалов то где то с подъезд 9-ти этажного дома. Если верить вашему линку и таб 8 по нему то активных отходов не так и много - Масса реакторных конструкций и внутрикорпусных устройств составляет ~ 300 т. 5 жд вагонов. Вполне можно захронить в шахте где нет грунтовых вод. Насчет ОЯТ там же пишется - • временное хранение ОЯТ реакторов ВВЭР-1000 для последующего изготовления из него смешанного уран-плутониевого топлива; То есть некоторые личности из за незнаний законов физики просто не могут понять что из отработанного ЯТ можно создать так же топливо но немного другое. Если по простому - сунув в печку(реактор) три "полена березовых" можно получить не уголь а два "полена дубовых". Как не парадоксально это звучит. PS Что бы могла работать СЭС надо иметь минимум столько же дублирующей генерации. Ночью она не работает. То есть строим СЭС а потом такую же по мощность ТЭС. Или ГЭС. Гениально правда? Вместо одной строим две электростанции. Или сидим ночью с керосинкой). От и нафига та СЭС нужна?
jeugen написав:це ж рекомендації тупого МАГАТЕ.
ты это может перед тем как повторять слова из телевизора физику подучи немного?? Сколько раз слово МАГАТЕ не повторяй оно понимания в работе АЭС не добавиться..
lapay написав:І куди ми їх будемо ховати?:
раньше ОЯТ ехало за поребрик и там как бы "перерабатывалось" а скорее всего тупо вываливалось в Енисей а потом плыло в Ледовитый океан). В теории у них есть два реактора на быстрых нейтронах БН600 и БН800 способных сжигать ОЯТ но то теория да и на практике 2 реактора на быстрых нейтронах не способны пережечь все ОЯТ от десятков реакторов типа ВВЭР.
Джон написав:-- Кроме того, при снятии с эксплуатации блока с реактором ВВЭР-440 образуется ~ 14 тыс. т металлических и ~ 10 тыс. т загрязненного бетона и строительных конструкций.--- Ну это не много, если учесть плотность материалов то где то с подъезд 9-ти этажного дома. Если верить вашему линку и таб 8 по нему то активных отходов не так и много - Масса реакторных конструкций и внутрикорпусных устройств составляет ~ 300 т. 5 жд вагонов. Вполне можно захронить в шахте где нет грунтовых вод.
Ага. Закопали і забули.
Джон написав:Насчет ОЯТ там же пишется - • временное хранение ОЯТ реакторов ВВЭР-1000 для последующего изготовления из него смешанного уран-плутониевого топлива; То есть некоторые личности из за незнаний законов физики просто не могут понять что из отработанного ЯТ можно создать так же топливо но немного другое. Если по простому - сунув в печку(реактор) три "полена березовых" можно получить не уголь а два "полена дубовых". Как не парадоксально это звучит.
Якби ще пічки були на дубові дрова...
Джон написав:PS Что бы могла работать СЭС надо иметь минимум столько же дублирующей генерации. Ночью она не работает. То есть строим СЭС а потом такую же по мощность ТЭС. Или ГЭС. Гениально правда? Вместо одной строим две электростанции. Или сидим ночью с керосинкой). От и нафига та СЭС нужна?
СЕС частково компенсує добові пики споживання. Без акумуляції енергії, відновлювана енергія не перевищить 30% від загальної. От коли вартість енергії СЕС впаде до цента за кіловат-годину, то можна буде виробляти вуглеводне паливо чи водень, або зберігати енергію у вигляді рідкого повітря.
Джон написав:раньше ОЯТ ехало за поребрик и там как бы "перерабатывалось" а скорее всего тупо вываливалось в Енисей а потом плыло в Ледовитый океан)
Тверді високоактивні відходи зберігаються в шахтах з примусовою вентиляцію і постійним наглядом. Рідки закачуються в гігантське реліктове озеро. З одної сторони закачують радіоактивну рідину, з іншої відкачують чисту воду.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
ты это может перед тем как повторять слова из телевизора физику подучи немного?? Сколько раз слово МАГАТЕ не повторяй оно понимания в работе АЭС не добавиться..
А я низькооплачувана робоча сила. Мені не потрібно знати фізику. Мені достатньо знати як віником махати. У нас в цеху ще в 2010р був один учений, який щось там розробляв. Але потім сказав, що йому запропонували роботу в Польщі за нормальні гроші і поїхав. Наш керівник - дядя Вітя сказав, що фігня - нового лоха знайдемо. Прийшов студент, але навіть не зайшовши в цех - зразу втік. І тут мені запропонували це місце. Я так радий. Тепер працюю за 200долл/міс. Щось винаходжу. От тепер буду розробляти новий реактор, щоб достроїти Хмельницьку АЕС. Описане вище - це притча про теперішню ситуацію в країні. Підеш зі мною добудувати АЕС?