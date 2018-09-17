На Полтавщині побудують сонячну станцію за $10 млн

Додано: Чет 22 лис, 2018 05:15

jeugen написав: це ж рекомендації тупого МАГАТЕ. це ж рекомендації тупого МАГАТЕ.

lapay написав: І куди ми їх будемо ховати?: І куди ми їх будемо ховати?:

---- Кроме того, при снятии с эксплуатации блока с реактором ВВЭР-440 образуется ~ 14 тыс. т металлических и ~ 10 тыс. т загрязненного бетона и строительных конструкций.---Ну это не много, если учесть плотность материалов то где то с подъезд 9-ти этажного дома.Если верить вашему линку и таб 8 по нему то активных отходов не так и много -5 жд вагонов. Вполне можно захронить в шахте где нет грунтовых вод.Насчет ОЯТ там же пишется - • временное хранение ОЯТ реакторов ВВЭР-1000То есть некоторые личности из за незнаний законов физики просто не могут понять что из отработанного ЯТ можно создать так же топливо но немного другое.Если по простому - сунув в печку(реактор) три "полена березовых" можно получить не уголь а два "полена дубовых". Как не парадоксально это звучит.PS Что бы могла работать СЭС надо иметь минимум столько же дублирующей генерации. Ночью она не работает. То есть строим СЭС а потом такую же по мощность ТЭС. Или ГЭС.Гениально правда? Вместо одной строим две электростанции. Или сидим ночью с керосинкой).От и нафига та СЭС нужна?ты это может перед тем как повторять слова из телевизора физику подучи немного?? Сколько раз слово МАГАТЕ не повторяй оно понимания в работе АЭС не добавиться..раньше ОЯТ ехало за поребрик и там как бы "перерабатывалось" а скорее всего тупо вываливалось в Енисей а потом плыло в Ледовитый океан). В теории у них есть два реактора на быстрых нейтронах БН600 и БН800 способных сжигать ОЯТ но то теория да и на практике 2 реактора на быстрых нейтронах не способны пережечь все ОЯТ от десятков реакторов типа ВВЭР.