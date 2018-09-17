На Полтавщині побудують сонячну станцію за $10 млн

Додано: Чет 22 лис, 2018 18:35

lapay написав: Ага. Закопали і забули. Ага. Закопали і забули.

lapay написав: СЕС частково компенсує добові пики споживання. СЕС частково компенсує добові пики споживання.

lapay написав: От коли вартість енергії СЕС впаде до цента за кіловат-годину, От коли вартість енергії СЕС впаде до цента за кіловат-годину,

lapay написав: то можна буде виробляти вуглеводне паливо чи водень, або зберігати енергію у вигляді рідкого повітря. то можна буде виробляти вуглеводне паливо чи водень, або зберігати енергію у вигляді рідкого повітря.

jeugen написав: Підеш зі мною добудувати АЕС? Підеш зі мною добудувати АЕС?

Зачем забывать? Возможно в мире со временем перейдут на реакторы на быстрых нейтронах и тогда отходы станут сырьем.Ну ну "компенсирует" у меня четвертый день за окном облака и временами мокрый снег. Что там СЭС компенсирует расскажите? В загородном доме у меня своя автономная мини СЭС стоит, там если 100Вт панелька 5-10 Вт из 100Вт даст в полдень то за счастье.Если бы не бензогенератор через UPS в сеть включенный то сидел бы сейчас с керосинкой))От тоді і варто до ней повернутися але не зараз.можна і зараз але собівартість яка?И до чого тут социальна политика государства когда из него бегут люди до стоимость 1кВт єнергии от разных источников генерации?....СЭС это тупик. Она только для домохозяйств подходит. Причем без зеленого тарифа. Общая цена, хочешь - вешай на крышу/балкон/сортир.. фотопанели и генерирую в сеть энергию. Но по цене покупки..А так .. ну вот я про ТЭС на торфе (практически неисчерпаемый источник топлива) выше говорил, да один человек такую био-ТЭС не построит.. но можно создать энергокооператив? Можно. Есть вот ОСББ -- если дом на 5-7 подьездов или пара ОСББ то почему не построить такую био-ТЭС возле залежей торфа и получать от нее энергию? Платить только за транспортировку электроэнергии придется. В любом случае выйдет дешевле чем покупать с 2019 года у трейдеров.Вопросы ГеотЭС в стране вообще не рассматриваются, а ведь в Прикарпатье и Закарпатье есть подземные источники тепла..В отличие от СЭС и ВЭС это многолетние и СТАБИЛЬНЫЕ источники генерации. При правильном расчете потребления торфа ТЭС и скорости его восстановления в биотипе болота то источник топлива практически вечный. Но это никто не делает, проще натыкать СЭС+ зеленый тариф за счет нашего кармана и вуаля - мы в "эВроПах" опупенно такие зеленые все со всех сторон, що аж Царевна лягушка от зависти слезу пустила).. на таких "зеленых" глядя, что сами себя на деньги кинули .