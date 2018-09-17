На Полтавщині побудують сонячну станцію за $10 млн

Джон написав:Ой только давайте без трагизма и деточок...вы що собрались внукам залежи угля и торфа оставлять не тронутые? А они потом своим оставят?
А на счет - > В ежегодном бюллетене ВМО по парниковым газам говорится, что в 2017 году средняя концентрация CO2 достигла 405,5 ppm - от это вы не нам а китайцам с индусами покажите, этим паразитам планеты. Мы тут хоть все в кулечки пукать будем що бы метан в атмосферу не попадал, то по сравнению с ними то ничто. НОЛЬ. Та и теже немцы, они свою экономику на угле и нефти раскочегарили а теперь зеленеют набрав жирка. От как пенсии станут у нас как Германии и зарплаты тогда и про СЭС говорить стоит. А пока надо ДЕШЕВУЮ энергию из СВОИХ источников, а не Зеленую. А свои возобновляемых ресурсы это торф - вода - уран ( для АЭС на быстрых нейтронах)- геотермальные источники. Из стабильной и долговечной генерации часть из которых может маневрировать мощностями это все. Другого ничего нет. А все эти ВЭС и СЭС дорогие игрушки хорошие летом для светодиодного освещения сортира, а зимой они ничто. Так для очередного отьема денег у населения штука. Да и промышленность -- работает металлургический комбинат .. налетела тучка и все приплыли). Или едет электричка а тут вечер наступил неожиданно).
Як ти файно крутиш, коли вартість кВт - то україніькі реалії. А як відсутність персоналу для АЕС - то, чого це я вказую на наші реалії.
До речі - ось тобі відповідь від Швейцарії про екологічність АЕС і про папуасне населення України.https://news.finance.ua/ua/news/-/438960/yes-rozpochynaye-v-ukrayini-proekt-z-reabilitatsiyi-shovyshh-radiovidhodiv-za-1-4-mln-yevro
Я не кажу про те, що вартість кВт з АЕС дорожче ніж з ТЕС. Але в наших реаліях і по стану на сьогодні - банально їх немає кому будувати та обслуговувати. І навіть, якщо керівництво країни встановить нормальну з/п - це завліче велику кількість шахраїв, які представлятимуть з себе проффессорів енергетики. А досвідчені кадри залишуться в забугіррях, бо нашим вже ніхто не вірить - вони хочуть платять, хочуть - ні. А з приходом Юлі - взагалі в повну опеску, або навіть пряму кишку залізимо.