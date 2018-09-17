На Полтавщині побудують сонячну станцію за $10 млн

Джон написав:

lapay написав: Тут вже не до жиру. Що ми залишимо дітям і онукам? Тут вже не до жиру. Що ми залишимо дітям і онукам?

Ой только давайте без трагизма и деточок...вы що собрались внукам залежи угля и торфа оставлять не тронутые? А они потом своим оставят?А на счет - >- от это вы не нам а китайцам с индусами покажите, этим паразитам планеты. Мы тут хоть все в кулечки пукать будем що бы метан в атмосферу не попадал, то по сравнению с ними то ничто. НОЛЬ. Та и теже немцы, они свою экономику на угле и нефти раскочегарили а теперь зеленеют набрав жирка. От как пенсии станут у нас как Германии и зарплаты тогда и про СЭС говорить стоит. А пока надо ДЕШЕВУЮ энергию из СВОИХ источников, а не Зеленую. А свои возобновляемых ресурсы это торф - вода - уран ( для АЭС на быстрых нейтронах)- геотермальные источники. Из стабильной и долговечной генерации часть из которых может маневрировать мощностями это все. Другого ничего нет. А все эти ВЭС и СЭС дорогие игрушки хорошие летом для светодиодного освещения сортира, а зимой они ничто. Так для очередного отьема денег у населения штука. Да и промышленность -- работает металлургический комбинат .. налетела тучка и все приплыли). Или едет электричка а тут вечер наступил неожиданно).