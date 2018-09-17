RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
На Полтавщині побудують
сонячну станцію за $10 млн

На Полтавщині побудують сонячну станцію за $10 млн
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 09:49

  Джон написав:
  lapay написав:Тут вже не до жиру. Що ми залишимо дітям і онукам?
Ой только давайте без трагизма и деточок...вы що собрались внукам залежи угля и торфа оставлять не тронутые? А они потом своим оставят?
А на счет - > В ежегодном бюллетене ВМО по парниковым газам говорится, что в 2017 году средняя концентрация CO2 достигла 405,5 ppm - от это вы не нам а китайцам с индусами покажите, этим паразитам планеты. Мы тут хоть все в кулечки пукать будем що бы метан в атмосферу не попадал, то по сравнению с ними то ничто. НОЛЬ. Та и теже немцы, они свою экономику на угле и нефти раскочегарили а теперь зеленеют набрав жирка. От как пенсии станут у нас как Германии и зарплаты тогда и про СЭС говорить стоит. А пока надо ДЕШЕВУЮ энергию из СВОИХ источников, а не Зеленую. А свои возобновляемых ресурсы это торф - вода - уран ( для АЭС на быстрых нейтронах)- геотермальные источники. Из стабильной и долговечной генерации часть из которых может маневрировать мощностями это все. Другого ничего нет. А все эти ВЭС и СЭС дорогие игрушки хорошие летом для светодиодного освещения сортира, а зимой они ничто. Так для очередного отьема денег у населения штука. Да и промышленность -- работает металлургический комбинат .. налетела тучка и все приплыли). Или едет электричка а тут вечер наступил неожиданно).

Як ти файно крутиш, коли вартість кВт - то україніькі реалії. А як відсутність персоналу для АЕС - то, чого це я вказую на наші реалії.
До речі - ось тобі відповідь від Швейцарії про екологічність АЕС і про папуасне населення України.https://news.finance.ua/ua/news/-/438960/yes-rozpochynaye-v-ukrayini-proekt-z-reabilitatsiyi-shovyshh-radiovidhodiv-za-1-4-mln-yevro
Я не кажу про те, що вартість кВт з АЕС дорожче ніж з ТЕС. Але в наших реаліях і по стану на сьогодні - банально їх немає кому будувати та обслуговувати. І навіть, якщо керівництво країни встановить нормальну з/п - це завліче велику кількість шахраїв, які представлятимуть з себе проффессорів енергетики. А досвідчені кадри залишуться в забугіррях, бо нашим вже ніхто не вірить - вони хочуть платять, хочуть - ні. А з приходом Юлі - взагалі в повну опеску, або навіть пряму кишку залізимо.
jeugen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 90
З нами з: 08.08.18
Подякував: 10 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:50

Re: На Полтавщині побудують сонячну станцію за $10 млн

  jeugen написав:і про папуасне населення України
Это ты а не я называеш население Украины папуасами. Процитируй где я так его назвал? Врать не нужно .. или вы с Ольгино?

  jeugen написав:коли вартість кВт - то україніькі реалії. А як відсутність персоналу для АЕС - то, чого це я вказую на наші реалії.
Стоимость кВт зависит от способа его генерации. А наличие/отсутствие персонала зависит от кадровой политики.
Есть или нет например дворник на электростанции зависит не от ее типа а от зарплаты)). Так понятно? Так что крутишь ты но не я.

  jeugen написав:Але в наших реаліях і по стану на сьогодні - банально їх немає кому будувати та обслуговувати.
странная логика.. реакторы АЭС строят те у кого их заказали. В случае с ВВЭР на ХАЭС это чешская компания, а насчет персонала.. конечно считая население Украины папуасами -
  jeugen написав:папуасне населення України
другого ожидать от тебя не стоит.. но вот например в Турции строят АЭС АККУЮ и турки имеют намного меньший опыт работы с реакторами, но все же местный персонал набирают и обучают. То есть по твоему турков научить работать с АЭС можно а украинцев почему то нет?

  jeugen написав:А з приходом Юлі - взагалі
А это то причем?? я говорю про источники генерации и их стоимость и стабильность а не про политиков. А сейчас наиболее дешевые это ГЭС-0,38 грн кВт, АЭС - 0,54 грн кВт, ТЭС - около 2грн кВт а СЭС нестабильна и 5 грн кВт. И то что выберут Юлю Петю или Васю от этого СЭС не станет работать по ночам))
............
PS еще раз стоимость 1кВт от СЭС по "Зеленому тариыу" 5 грн кВт а стоимость 1кВт от ГЭС 0,38 грн кВт 5/0,38= 13+ раз ГЭС дешевле чем СЭС. ГЭС как и АЭС работает днем и ночью стабильно, летом и зимой, а СЭС работает только днем и то если нет облаков..
так какие источники генерации в Украине надо развивать? ГЭС и АЭС или СЭС? Вопрос риторический.. для нормального руководства энергосектором..но в Украине почему то сделали ставку на СЭС ..
Джон
 
Повідомлень: 706
З нами з: 16.03.17
Подякував: 33 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Джон і 14 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Китаї запустили першу комерційну сонячну електростанцію
R2 » Суб 13 жов, 2018 18:26
6 312
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 жов, 2018 14:31
smdtranz
Порошенко сказав, скільки сховищ боєприпасів побудують в...
R2 » П'ят 12 жов, 2018 12:25
8 522
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 жов, 2018 19:38
titanik
Стало відомо, коли добудують київську станцію метро...
R2 » Пон 17 вер, 2018 13:33
1 128
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 вер, 2018 13:33
Molchyn

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (5250)
23.11.2018 13:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron