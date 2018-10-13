На Полтавщині побудують сонячну станцію за $10 млн
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lapay написав:Тут вже не до жиру. Що ми залишимо дітям і онукам?
Ой только давайте без трагизма и деточок...вы що собрались внукам залежи угля и торфа оставлять не тронутые? А они потом своим оставят? А на счет - > В ежегодном бюллетене ВМО по парниковым газам говорится, что в 2017 году средняя концентрация CO2 достигла 405,5 ppm - от это вы не нам а китайцам с индусами покажите, этим паразитам планеты. Мы тут хоть все в кулечки пукать будем що бы метан в атмосферу не попадал, то по сравнению с ними то ничто. НОЛЬ. Та и теже немцы, они свою экономику на угле и нефти раскочегарили а теперь зеленеют набрав жирка. От как пенсии станут у нас как Германии и зарплаты тогда и про СЭС говорить стоит. А пока надо ДЕШЕВУЮ энергию из СВОИХ источников, а не Зеленую. А свои возобновляемых ресурсы это торф - вода - уран ( для АЭС на быстрых нейтронах)- геотермальные источники. Из стабильной и долговечной генерации часть из которых может маневрировать мощностями это все. Другого ничего нет. А все эти ВЭС и СЭС дорогие игрушки хорошие летом для светодиодного освещения сортира, а зимой они ничто. Так для очередного отьема денег у населения штука. Да и промышленность -- работает металлургический комбинат .. налетела тучка и все приплыли). Или едет электричка а тут вечер наступил неожиданно).
Як ти файно крутиш, коли вартість кВт - то україніькі реалії. А як відсутність персоналу для АЕС - то, чого це я вказую на наші реалії. До речі - ось тобі відповідь від Швейцарії про екологічність АЕС і про папуасне населення України.https://news.finance.ua/ua/news/-/438960/yes-rozpochynaye-v-ukrayini-proekt-z-reabilitatsiyi-shovyshh-radiovidhodiv-za-1-4-mln-yevro Я не кажу про те, що вартість кВт з АЕС дорожче ніж з ТЕС. Але в наших реаліях і по стану на сьогодні - банально їх немає кому будувати та обслуговувати. І навіть, якщо керівництво країни встановить нормальну з/п - це завліче велику кількість шахраїв, які представлятимуть з себе проффессорів енергетики. А досвідчені кадри залишуться в забугіррях, бо нашим вже ніхто не вірить - вони хочуть платять, хочуть - ні. А з приходом Юлі - взагалі в повну опеску, або навіть пряму кишку залізимо.
Это ты а не я называеш население Украины папуасами. Процитируй где я так его назвал? Врать не нужно .. или вы с Ольгино?
jeugen написав:коли вартість кВт - то україніькі реалії. А як відсутність персоналу для АЕС - то, чого це я вказую на наші реалії.
Стоимость кВт зависит от способа его генерации. А наличие/отсутствие персонала зависит от кадровой политики. Есть или нет например дворник на электростанции зависит не от ее типа а от зарплаты)). Так понятно? Так что крутишь ты но не я.
jeugen написав:Але в наших реаліях і по стану на сьогодні - банально їх немає кому будувати та обслуговувати.
странная логика.. реакторы АЭС строят те у кого их заказали. В случае с ВВЭР на ХАЭС это чешская компания, а насчет персонала.. конечно считая население Украины папуасами -
jeugen написав:папуасне населення України
другого ожидать от тебя не стоит.. но вот например в Турции строят АЭС АККУЮ и турки имеют намного меньший опыт работы с реакторами, но все же местный персонал набирают и обучают. То есть по твоему турков научить работать с АЭС можно а украинцев почему то нет?
jeugen написав:А з приходом Юлі - взагалі
А это то причем?? я говорю про источники генерации и их стоимость и стабильность а не про политиков. А сейчас наиболее дешевые это ГЭС-0,38 грн кВт, АЭС - 0,54 грн кВт, ТЭС - около 2грн кВт а СЭС нестабильна и 5 грн кВт. И то что выберут Юлю Петю или Васю от этого СЭС не станет работать по ночам)) ............ PS еще раз стоимость 1кВт от СЭС по "Зеленому тариыу" 5 грн кВт а стоимость 1кВт от ГЭС 0,38 грн кВт 5/0,38= 13+ раз ГЭС дешевле чем СЭС. ГЭС как и АЭС работает днем и ночью стабильно, летом и зимой, а СЭС работает только днем и то если нет облаков.. так какие источники генерации в Украине надо развивать? ГЭС и АЭС или СЭС? Вопрос риторический.. для нормального руководства энергосектором..но в Украине почему то сделали ставку на СЭС ..
С лета 2019 года заработает энергорынок. То есть крупные потребители смогут покупать энергию у производителя на прямую. В энергостратегии Украины до 2030 года планируют до 30% генерации получать от СЭС и ВЭС 20% от ГЭС и ТЭС остальные 50% АЭС. То есть дешевая энергия от АЭС по 0,54 грн будет выкуплена на прямую крупными потребителями. А то что останется СЭС по 5 грн и частично ТЭС по 2 грн кВт попадет на энергобиржу где -- мы не сможем купить, ее скупят трейдеры, а вот у них но уже с ИХ накруткой купят ОСББ и управляющие компании.. то есть по факту мы с вами. При расчете 50 на 50 то есть половина от СЭС 5 грн и ТЭС 2 гр средняя цена нам в плетежку придет в (5+2)/2= 3,5 грн. Но то без учета 30% потери в сетях при передаче и накрутке трейдеров...в общем уже стоит ожидать стоимость 1Квт для населения не менее 4 грн а чем больше будет доля СЭС в общей генерации тем выше будет стоимость киловатта. Так что платежки по 4-5 грн кВт к концу 2019 началу 2020 года впле реальность. Вам нужна "Зеленая энергетика"? Тогда не "зеленейте" когда увидите стоимость "зеленого" кВт в платежке).
Джон написав:С лета 2019 года заработает энергорынок. То есть крупные потребители смогут покупать энергию у производителя на прямую. В энергостратегии Украины до 2030 года планируют до 30% генерации получать от СЭС и ВЭС 20% от ГЭС и ТЭС остальные 50% АЭС. То есть дешевая энергия от АЭС по 0,54 грн будет выкуплена на прямую крупными потребителями. А то что останется СЭС по 5 грн и частично ТЭС по 2 грн кВт попадет на энергобиржу где -- мы не сможем купить, ее скупят трейдеры, а вот у них но уже с ИХ накруткой купят ОСББ и управляющие компании.. то есть по факту мы с вами. При расчете 50 на 50 то есть половина от СЭС 5 грн и ТЭС 2 гр средняя цена нам в плетежку придет в (5+2)/2= 3,5 грн. Но то без учета 30% потери в сетях при передаче и накрутке трейдеров...в общем уже стоит ожидать стоимость 1Квт для населения не менее 4 грн а чем больше будет доля СЭС в общей генерации тем выше будет стоимость киловатта. Так что платежки по 4-5 грн кВт к концу 2019 началу 2020 года впле реальность. Вам нужна "Зеленая энергетика"? Тогда не "зеленейте" когда увидите стоимость "зеленого" кВт в платежке).
Чому ти порівнюєш собівартості кВт від ТЕС, АЕС та ГЕС з дотаційною вартісттю СЕС та ВЕС? Ладно, я додатково зробив прорахунок вартості СЕС з власними накопичувальними АКБ, і з урахуванням тривалості амортизації станції в період 10років та отримання пасивного прибутку в розмірі 10% - вартість одного кВт має складати 3,0грн. Для розрахунку я використовував середньорічний 6-ти годинний світловий день, аби компенсувати малопродуктивні хмарні дні, та врахував 6-ти річний термін експлуатації АКБ. Таким чином ми через 10років матимемо наші 10% заробітку + фотоплити з продуктивністтю не менше 75% + АКБ відпрацьовані на 60%. Тоб-то, при збереженні ринкових вартостей, що мало ймовірно, ми отримаємо 180%. Якщо ж врахувати просідання цін на нові фотоплити на 30%-40% - отримаємо 130% прибутку. Але, якщо використати бетонні АКБ - отримаємо близько 250%.(вартість цих стовпів - це мій особистий розрахунок, нічим не підкріплений)https://news.finance.ua/ua/news/-/438762/inzhenery-vynajshly-systemu-nakopychennya-energiyi-v-betonnyh-blokah Тому я з тобою згоден, що СЕС - це найдорожчий спосіб отримання електроенергії, але і найбезпечніший та найчистіший.
jeugen написав:Чому ти порівнюєш собівартості кВт від ТЕС, АЕС та ГЕС з дотаційною вартісттю СЕС та ВЕС?
Тому що - покупаем то по 5грн. А продаем по 1,7 грн. Кто покрывает 5-1,7 = 3.3грн? Если кто то думает что государство то он ошибается. "дотация" идет с нашего кармана. По простому берут АЭС 0,54 гр + ТЭС 2 грн + потери и / 2 = около 1 грн. А теперь добавьте СЭС и ВЭС Тогда выходит 0,54+2 и +5ГРН от СЭС + потери /3 = 2,5 - 3 грн как минимум. То что ты посчитал ->
jeugen написав:вартість одного кВт має складати 3,0грн.
это правильно ну +/- точно посчитать трудно..НО покупаем то мы по 5 грн. То есть 2 грн в карман "инвенсторам из норвегий" идет. Потому я и против "Зеленого" а по сути грабительского тарифа. Ведь по факту это как кредит под 50% годовых причем в ВАЛЮТЕ((. Причем ГАРАНТИРОВАННЫЙ на 20+ лет до 2030 года государством. Ведь стоимость кВт по нему привязана к курсу евро. Вот и прут к нам всякие "инвесторы" а у нас . радости полные памперсы.. "ЭвРопа иВестИции" на нас смотрят как на идиотов и хлопают по полечу .. даффай дурачок даффай это есть ивестиции это есть тренд((.. По расчета поясни это ->
jeugen написав:врахував 6-ти річний термін експлуатації АКБ.
и это ->
jeugen написав:через 10років матимемо ... + АКБ відпрацьовані на 60%
Так АКБ у тебя 6 років або 10 ? Кроме того а нащо АКБ вообще? 99% СЭС это сетевые станции. Нет есть исключения типа гелиотермальных станции Они кстати работают постоянно и даже ночью и в облачность как не парадоксально)) но у нас таких не строят. Мы идем по самому простому примитивному и малоэффективному пути при развитие ВИЭ. Из реально "зеленых" но стабильных источников генерации типа ГеоТЭС,ГЭС,гелиотермальных СЭС, мы выбираем по принципу - урвать сейчас. Ведь даже программы по аккумулирующим мощностям к СЭС у нас нету.
jeugen написав:Джон По АКБ - я порахував, що через 6 років необхідно буде замінити 100% всих АКБ. Тому маємо в собівартість включено 2 комплекти АКБ.
А почему собственно 6? Количество циклов заряд/разряд у кислотных АКБ (а к ним и АКБ и гелевые относятся) порядка 500 циклов. Все правда зависит от глубина разряда. Может и 700 а может и 100 быть). Но возьмем по максимуму и с запасам пусть 1000 циклов /360 дней в году = 2,7 года. Ну не как не 6 лет. Можно брать литий ионные но там и цена совсем другая раза в 4-5 выше. Так что преимуществ нету. Кроме того литий боится холода а в нашем климате это актуально.