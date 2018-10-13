На Полтавщині побудують сонячну станцію за $10 млн

Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:50

jeugen написав: і про папуасне населення України і про папуасне населення України

jeugen написав: коли вартість кВт - то україніькі реалії. А як відсутність персоналу для АЕС - то, чого це я вказую на наші реалії. коли вартість кВт - то україніькі реалії. А як відсутність персоналу для АЕС - то, чого це я вказую на наші реалії.

jeugen написав: Але в наших реаліях і по стану на сьогодні - банально їх немає кому будувати та обслуговувати. Але в наших реаліях і по стану на сьогодні - банально їх немає кому будувати та обслуговувати.

jeugen написав: папуасне населення України папуасне населення України

jeugen написав: А з приходом Юлі - взагалі А з приходом Юлі - взагалі

Это ты а не я называеш население Украины папуасами. Процитируй где я так его назвал? Врать не нужно .. или вы с Ольгино?Стоимость кВт зависит от способа его генерации. А наличие/отсутствие персонала зависит от кадровой политики.Есть или нет например дворник на электростанции зависит не от ее типа а от зарплаты)). Так понятно? Так что крутишь ты но не я.странная логика.. реакторы АЭС строят те у кого их заказали. В случае с ВВЭР на ХАЭС это чешская компания, а насчет персонала.. конечно считая население Украины папуасами -другого ожидать от тебя не стоит.. но вот например в Турции строят АЭС АККУЮ и турки имеют намного меньший опыт работы с реакторами, но все же местный персонал набирают и обучают. То есть по твоему турков научить работать с АЭС можно а украинцев почему то нет?А это то причем?? я говорю про источники генерации и их стоимость и стабильность а не про политиков. А сейчас наиболее дешевые это ГЭС-0,38 грн кВт, АЭС - 0,54 грн кВт, ТЭС - около 2грн кВт а СЭС нестабильна и 5 грн кВт. И то что выберут Юлю Петю или Васю от этого СЭС не станет работать по ночам))............PS еще раз стоимость 1кВт от СЭС по "Зеленому тариыу" 5 грн кВт а стоимость 1кВт от ГЭС 0,38 грн кВт 5/0,38= 13+ раз ГЭС дешевле чем СЭС. ГЭС как и АЭС работает днем и ночью стабильно, летом и зимой, а СЭС работает только днем и то если нет облаков..так какие источники генерации в Украине надо развивать? ГЭС и АЭС или СЭС? Вопрос риторический.. для нормального руководства энергосектором..но в Украине почему то сделали ставку на СЭС ..