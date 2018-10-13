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На Полтавщині побудують
сонячну станцію за $10 млн

На Полтавщині побудують сонячну станцію за $10 млн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 14:25

Re: На Полтавщині побудують сонячну станцію за $10 млн

  jeugen написав:По зеленому тарифу, але 2,86грн.
это хоть как то вменяемый тариф. А не 5+ как СЭС..учитывая что к лету 2019 года введут энергорынок и цены на энергию 100% подскочат то терпимо еще. Я не против ВИЭ а против их дотаций из нашего кармана.
Джон
 
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