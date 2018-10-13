это хоть как то вменяемый тариф. А не 5+ как СЭС..учитывая что к лету 2019 года введут энергорынок и цены на энергию 100% подскочат то терпимо еще. Я не против ВИЭ а против их дотаций из нашего кармана.
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Додано: Вів 04 гру, 2018 14:25
Re: На Полтавщині побудують сонячну станцію за $10 млн
Додано: Вів 04 гру, 2018 15:17
Ти мене вибач, але я збираюсь ставити палетту фотоелементів на 20кВт. Одним кровосісьом буде більше.
Додано: Вів 04 гру, 2018 16:36
потому что имеют халявное гидро, а не потому что ВЭС дорогой. цена падает постоянно, или те кто строят ВЕС- все дураки?
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 04 гру, 2018 16:38
энергия нужна всегда
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 04 гру, 2018 16:40
немцев будем считать за папуасов?
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 04 гру, 2018 16:42
Offshore wind power cheaper than new nuclear. Energy from offshore wind in the UK will be cheaper than electricity from new nuclear power for the first time. Two firms said they were willing to build offshore wind farms for a guaranteed price of £57.50 per megawatt hour for 2022-23.
реактор хорош, когда его построили деды 40 лет назад и он как бы уже есть. а строить с нуля - уже не такое перспеективное занятие
Востаннє редагувалось trololo в Вів 04 гру, 2018 16:47, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 04 гру, 2018 16:46
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 04 гру, 2018 17:39
Re: На Полтавщині побудують сонячну станцію за $10 млн
А от не вибачу бо в мене панелькі теж стоять вже не один рік). Але то приват-сектор. Мова йде ж про промислові масштаби а не про "панельку на даху".
конечно конкретных примеров с хотя бы приблизительными расчетами у вас нет))).
Даже и не спрашиваю. А я вот говорю что выгодно и что?
- я где то говорил что в Украине надо строить реактор с нуля? Тему на пару страничек отличтать и почитать не пробовали? Речь идет у нас про ДВА реактора на ГОТОВЫХ площадках хмельницкой АЭС. Достроить. Если темпы сокращения населения и промышленности Украины не изменяться то этих реакторов хватит на всегда.. ну вернее до полного исчерпания населения страны((. Как не печально но факт.
Нет не всегда.. разберитесь сначала как работает энергосистема, что такое КИУМ, ночной тариф..например а потом постить глупусти сами перестанете. Ну если сможете в механизме работы системы разобраться)).
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