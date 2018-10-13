На Полтавщині побудують сонячну станцію за $10 млн

Додано: Вів 04 гру, 2018 17:39

jeugen написав: Ти мене вибач, але я збираюсь ставити палетту фотоелементів на 20кВт. Одним кровосісьом буде більше. Ти мене вибач, але я збираюсь ставити палетту фотоелементів на 20кВт. Одним кровосісьом буде більше.

trololo написав: нигде уже таких не строят, обычне панели выгоднее нигде уже таких не строят, обычне панели выгоднее

trololo написав: а строить с нуля - уже не такое перспеективное занятие а строить с нуля - уже не такое перспеективное занятие

trololo написав: энергия нужна всегда энергия нужна всегда

А от не вибачу бо в мене панелькі теж стоять вже не один рік). Але то приват-сектор. Мова йде ж про промислові масштаби а не про "панельку на даху".конечно конкретных примеров с хотя бы приблизительными расчетами у вас нет))).Даже и не спрашиваю. А я вот говорю что выгодно и что?- я где то говорил что в Украине надо строить реактор с нуля? Тему на пару страничек отличтать и почитать не пробовали? Речь идет у нас про ДВА реактора на ГОТОВЫХ площадках хмельницкой АЭС. Достроить. Если темпы сокращения населения и промышленности Украины не изменяться то этих реакторов хватит на всегда.. ну вернее до полного исчерпания населения страны((. Как не печально но факт.Нет не всегда.. разберитесь сначала как работает энергосистема, что такое КИУМ, ночной тариф..например а потом постить глупусти сами перестанете. Ну если сможете в механизме работы системы разобраться)).