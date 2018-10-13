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На Полтавщині побудують
сонячну станцію за $10 млн

На Полтавщині побудують сонячну станцію за $10 млн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 14:25

Re: На Полтавщині побудують сонячну станцію за $10 млн

  jeugen написав:По зеленому тарифу, але 2,86грн.
это хоть как то вменяемый тариф. А не 5+ как СЭС..учитывая что к лету 2019 года введут энергорынок и цены на энергию 100% подскочат то терпимо еще. Я не против ВИЭ а против их дотаций из нашего кармана.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 15:17

  Джон написав:
  jeugen написав:По зеленому тарифу, але 2,86грн.
это хоть как то вменяемый тариф. А не 5+ как СЭС..учитывая что к лету 2019 года введут энергорынок и цены на энергию 100% подскочат то терпимо еще. Я не против ВИЭ а против их дотаций из нашего кармана.

Ти мене вибач, але я збираюсь ставити палетту фотоелементів на 20кВт. Одним кровосісьом буде більше.
jeugen
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 16:36

  Джон написав: Норвегия там морское побережье, ветра постоянно а в некоторых фьордах вообще сквозные трубы..и почему то они не строят у себя ВЭС? А потому что не выгодно.. а у нас лохи с самым дорогим в ЕС "зеленым тарифом".


потому что имеют халявное гидро, а не потому что ВЭС дорогой. цена падает постоянно, или те кто строят ВЕС- все дураки?
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trololo
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 16:38

  RomanTik написав:
  jeugen написав:Але тут АКБ не потрібне, електроенергія передаватиметься відразу мережу.

и толк от этой энергии? куда она будет расходоваться? зимой её будет мало. в начале и конце лета достаточно, но куда её расходовать (отопление/освещение - нет, охлаждение - тоже нет)? разве что в жаркие месяцы на кондиционеры? зачем нужна лишняя энергия в системе (не для хозяина этой СЭС который получит по зеленому тарифу, а для энергосистемы страны в целом)?


энергия нужна всегда
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trololo
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 16:40

  Джон написав:PS Для папуасов 3-го мира ОЯТ это что то страшное и непонятное)


немцев будем считать за папуасов?
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 16:42

https://www.bbc.com/news/business-41220948

Offshore wind power cheaper than new nuclear. Energy from offshore wind in the UK will be cheaper than electricity from new nuclear power for the first time. Two firms said they were willing to build offshore wind farms for a guaranteed price of £57.50 per megawatt hour for 2022-23.

реактор хорош, когда его построили деды 40 лет назад и он как бы уже есть. а строить с нуля - уже не такое перспеективное занятие
Востаннє редагувалось trololo в Вів 04 гру, 2018 16:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 16:46

  Джон написав: но у нас таких не строят.

нигде уже таких не строят, обычне панели выгоднее
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trololo
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 17:39

Re: На Полтавщині побудують сонячну станцію за $10 млн

  jeugen написав:Ти мене вибач, але я збираюсь ставити палетту фотоелементів на 20кВт. Одним кровосісьом буде більше.
А от не вибачу бо в мене панелькі теж стоять вже не один рік). Але то приват-сектор. Мова йде ж про промислові масштаби а не про "панельку на даху".

  trololo написав:нигде уже таких не строят, обычне панели выгоднее
конечно конкретных примеров с хотя бы приблизительными расчетами у вас нет))).
Даже и не спрашиваю. А я вот говорю что выгодно и что?
  trololo написав:а строить с нуля - уже не такое перспеективное занятие
- я где то говорил что в Украине надо строить реактор с нуля? Тему на пару страничек отличтать и почитать не пробовали? Речь идет у нас про ДВА реактора на ГОТОВЫХ площадках хмельницкой АЭС. Достроить. Если темпы сокращения населения и промышленности Украины не изменяться то этих реакторов хватит на всегда.. ну вернее до полного исчерпания населения страны((. Как не печально но факт.
  trololo написав:энергия нужна всегда

Нет не всегда.. разберитесь сначала как работает энергосистема, что такое КИУМ, ночной тариф..например а потом постить глупусти сами перестанете. Ну если сможете в механизме работы системы разобраться)).
Джон
 
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