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на тему Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс

Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс

Додано: Пон 19 лис, 2018 15:36 Уголок журналиста После того, как я появился на форуме FINANCE.UA и сразу начал задавать много вопросов, вместо ответов иногда я получал недоуменные взгляды и вопросы: "Кто это? Что ему нужно?"



Поэтому сразу поясню: я - журналист проекта FINANCE.UA, который занимается освещением различных финансовых вопросов, пишет всевозможные инструкции и путеводители, создает "Битвы кредиток" и прочее.

Как вы все отлично понимаете, одному человеку невозможно все знать и во всем разбираться.

Именно поэтому я периодически обращался за помощью и подсказками к уважаемым форумчанам (а здесь, как я успел убедиться, собралось очень много знающих и думающих людей).



Немного подумав, я решил создать вот такую тему-блог, в которой, во-первых, я смогу не только задавать вопросы, но и обращать внимание форумчан на интересные вещи, новинки, спрашивать их мнение о том или ином событии или новшестве. В общем, сделать наше общение интерактивным и, по возможности, обоюдоинтересным.



Я однаково вільно пишу, розмовляю і спілкуюся і російською, і українською мовами, і у цій темі обидві мови будуть однаково вільно використовуватися (до чого і запрошую всіх!).



Теперь - хотелось бы отдельно обратиться к представителям банков, финансовых компаний, всех, кто работает с клиентами. Буду рад получать от вас информацию обо всем, что может быть интересно нашим форумчанам!

Пишите прямо в личные сообщения, я постараюсь по возможности оперативно отреагировать.



Приглашаю всех в эту тему! Надеюсь, она станет одной из самых интересных и полезных на этом форуме с вашим непосредственным участием, дорогие друзья! ShtormK Журналіст форуму Повідомлень: 47 З нами з: 12.05.18 Подякував: 8 раз. Подякували: 1 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 лис, 2018 13:51

Як ви всі знаєте, нещодавно запрацював наш канал у Телеграм .

Кількість його читачів вже сягнула майже півтисячі осіб і невпинно продовжує зростати.

Цікаво, чи читаєте його ви?



А ще дуже цікаво, чи задоволені ви матеріалами, які в ньому розміщені? Що ви хотіли б у ньому бачити, які теми, які рубрики варто освітлювати частіше?



Пишіть прямо сюди або ж у окрему тему "



Наголошую: дана тема відкрита для ваших коментарів! Ласкаво просимо! Портал FINANCE.UA намагається крокувати в ногу з часом.Як ви всі знаєте, нещодавно запрацювавКількість його читачів вже сягнула майже півтисячі осіб і невпинно продовжує зростати.Цікаво, чи читаєте його ви?А ще дуже цікаво, чи задоволені ви матеріалами, які в ньому розміщені? Що ви хотіли б у ньому бачити, які теми, які рубрики варто освітлювати частіше?Пишіть прямо сюди або ж у окрему тему " Канал портала в Телеграм ", ми будемо дуже вдячні вам за поради і побажання!Наголошую: дана тема відкрита для ваших коментарів! Ласкаво просимо! ShtormK Журналіст форуму Повідомлень: 47 З нами з: 12.05.18 Подякував: 8 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 лис, 2018 00:15 ShtormK, а що Ви вже написали як журналіст...де глянути Ваше портфоліо?

В якій темі вважаєте себе профі? Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6

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