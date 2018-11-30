Уголок журналиста

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 10:05

Инд. дизайн ещё был у "русского стандарта", он же "форвард". Не знаю, предлагают ли сейчас, уточняйте
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 10:24

  Вкладчик1234 написав:Инд. дизайн ещё был у "русского стандарта", он же "форвард". Не знаю, предлагают ли сейчас, уточняйте

Большое спасибо, выясню.
ShtormK
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 19:52

  Stringer написав:Ты посмотри какие обидчивые просители пошли :)

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штормит корабела))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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  #<12
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