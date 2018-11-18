До осені 2019 року в Україні буде проведена стовідсоткова монетизація субсидій
Дивися повний текст Cкільки отримують українці при монетизації субсидій.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 16:11
Cкільки отримують українці при монетизації субсидій
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Cкільки отримують українці при монетизації субсидій.
Додано: Пон 19 лис, 2018 16:11
Это будет катастрофа.Хоть монетизация,хоть не монетизация.Реальных денег для субсидий нет.Бездарный минфин расплатился по долгам субсидий за прошлые годы?Нет.Так может,для начала,надо долги монетизировать?Двоешники.
Додано: Пон 19 лис, 2018 16:32
Re: Cкільки отримують українці при монетизації субсидій
Разговоры про монетизацию не приблизит благополучную жизнь украинцев.
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