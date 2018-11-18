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Cкільки отримують українці
при монетизації субсидій

Cкільки отримують українці при монетизації субсидій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 16:11

Cкільки отримують українці при монетизації субсидій

Пропонуємо до обговорення:
До осені 2019 року в Україні буде проведена стовідсоткова монетизація субсидій

Дивися повний текст Cкільки отримують українці при монетизації субсидій.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 16:11

Это будет катастрофа.Хоть монетизация,хоть не монетизация.Реальных денег для субсидий нет.Бездарный минфин расплатился по долгам субсидий за прошлые годы?Нет.Так может,для начала,надо долги монетизировать?Двоешники.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 16:32

Re: Cкільки отримують українці при монетизації субсидій

Разговоры про монетизацию не приблизит благополучную жизнь украинцев.
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