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Екс-міністра МВС Захарченка та його оточення підозрюють...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 19 лис, 2018 17:17
Пропонуємо до обговорення:
Колишній міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко та його найближче оточення підозрюються у відмиванні 10 млрд гривень через Смартбанк.
Дивися повний текст Екс-міністра МВС Захарченка та його оточення підозрюють у відмиванні 10 млрд гривень через Смартбанк
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Додано: Пон 19 лис, 2018 17:17
БРТ был продан новым хозяевам. Его покупатели получили плохую историю в наследство. Переименовали БРТ в СМАРТ. Так что тут о БРТ нужно писать, а не о СМАРТе.
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