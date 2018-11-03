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Екс-міністра МВС Захарченка
та його оточення підозрюють...

Екс-міністра МВС Захарченка та його оточення підозрюють...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 17:17

Екс-міністра МВС Захарченка та його оточення підозрюють...

Пропонуємо до обговорення:
Колишній міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко та його найближче оточення підозрюються у відмиванні 10 млрд гривень через Смартбанк.

Дивися повний текст Екс-міністра МВС Захарченка та його оточення підозрюють у відмиванні 10 млрд гривень через Смартбанк.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 17:17

БРТ был продан новым хозяевам. Его покупатели получили плохую историю в наследство. Переименовали БРТ в СМАРТ. Так что тут о БРТ нужно писать, а не о СМАРТе.
Omega
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