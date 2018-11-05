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У Грузії перед голосуванням спишуть проблемні борги 600...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 19 лис, 2018 18:04
Пропонуємо до обговорення:
Уряд Грузії домовився з банками і небанківськими кредитними організаціями про списання боргів понад 600 тис. громадян країни, загальна сума боргів цих позичальників становить близько 1,5 млрд ларі ($561 млн).
Дивися повний текст У Грузії перед голосуванням спишуть проблемні борги 600 тис. позичальників
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Додано: Пон 19 лис, 2018 18:04
Это вам не гречка :-).
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