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ДФС донарахувала 12 млн грн
штрафів торговцям складними...

ДФС донарахувала 12 млн грн штрафів торговцям складними...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 18:33

ДФС донарахувала 12 млн грн штрафів торговцям складними...

Пропонуємо до обговорення:
Державна фіскальна служба (ДФС) донарахувала 12,1 млн грн штрафних санкцій продавцям технічно складних побутових товарів за недотримання вимог при проведенні розрахункових операцій за підсумками 2,137 тис. перевірок у січні-жовтні 2018 року.

Дивися повний текст ДФС донарахувала 12 млн грн штрафів торговцям складними побутовими товарами.
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