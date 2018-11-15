Він зазначив, що зараз європейські партнери не мають бажання купувати українську ГТС при такій оцінці.
Дивися повний текст Коболєв озвучив вартість української ГТС.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 21:42
Коболєв озвучив вартість української ГТС
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коболєв озвучив вартість української ГТС.
Додано: Пон 19 лис, 2018 21:42
Еще пару лет назад тот же самый Коболев оценивал ту же самую ГТС в 30 миллиардов долларов.
Может один процент как обычно стоимости обесценивания вычесть из премий и зарплат этих орлов ?
По идее справедливо, заработали - получили премию в 1 процент, обесценили получили такой же минус.
Додано: Пон 19 лис, 2018 22:21
Re: Коболєв озвучив вартість української ГТС
Премії отримують за реальний, а не віртуальний, прибуток. Якщо Нафтогаз купив би ГТС за 30, а продав за 15, то тоді можна було б вимагати 1% від збитку.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 19 лис, 2018 23:09
пару лет назад "северный поток" был дальше, поэтому укро-гтс была дороже
Додано: Пон 19 лис, 2018 23:14
для "особых" разъясню, что когда труба приносила доход, ГТС, теже Коболевы пытались втюхать за 30 млрд, на сегодняшний день цена почему-то озвучивается другая, тут даже самый "особый" поймет, что это косяк,так почему за косяки не должны отвечать?!
Додано: Пон 19 лис, 2018 23:46
Re: Коболєв озвучив вартість української ГТС
Так з Вовочки і треба питати, бо це не Коболев, і не Порошенко потоки пропихує. Чи особливо ідейним це все ніяк не доходить, прожектор зрадофілії очі сліпить?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 19 лис, 2018 23:52
Наконец-то сегодня пришла платёжка за газ за октябрь. А в ней сюрприз. Опять подорожание газа на 3%,внеплановое, за счёт приведения объёма к стандартным условиям. В примечании ещё пригрозились сделать перерасчёт с 2015 года, мол будем судиться по этому вопросу с органами влады, ждите, проинформируем дополнительно. С каждым днём жить всё веселее и веселее.
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