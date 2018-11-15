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Коболєв озвучив
вартість української ГТС

Коболєв озвучив вартість української ГТС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #12>
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 21:42

Коболєв озвучив вартість української ГТС

Пропонуємо до обговорення:
Він зазначив, що зараз європейські партнери не мають бажання купувати українську ГТС при такій оцінці.

Дивися повний текст Коболєв озвучив вартість української ГТС.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 21:42

Еще пару лет назад тот же самый Коболев оценивал ту же самую ГТС в 30 миллиардов долларов.
Может один процент как обычно стоимости обесценивания вычесть из премий и зарплат этих орлов ?
По идее справедливо, заработали - получили премию в 1 процент, обесценили получили такой же минус.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 22:21

Re: Коболєв озвучив вартість української ГТС

  freeze написав:Может один процент как обычно стоимости обесценивания вычесть из премий и зарплат этих орлов ?
По идее справедливо, заработали - получили премию в 1 процент, обесценили получили такой же минус.

Премії отримують за реальний, а не віртуальний, прибуток. Якщо Нафтогаз купив би ГТС за 30, а продав за 15, то тоді можна було б вимагати 1% від збитку. :)
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lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 23:09

пару лет назад "северный поток" был дальше, поэтому укро-гтс была дороже
Vecher
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 23:14

  lapay написав:
  freeze написав:Может один процент как обычно стоимости обесценивания вычесть из премий и зарплат этих орлов ?
По идее справедливо, заработали - получили премию в 1 процент, обесценили получили такой же минус.

Премії отримують за реальний, а не віртуальний, прибуток. Якщо Нафтогаз купив би ГТС за 30, а продав за 15, то тоді можна було б вимагати 1% від збитку. :)

для "особых" разъясню, что когда труба приносила доход, ГТС, теже Коболевы пытались втюхать за 30 млрд, на сегодняшний день цена почему-то озвучивается другая, тут даже самый "особый" поймет, что это косяк,так почему за косяки не должны отвечать?!
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 23:41

Готовятся за долги отдать.
Shall
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 23:46

Re: Коболєв озвучив вартість української ГТС

  Cactus написав:для "особых" разъясню, что когда труба приносила доход, ГТС, теже Коболевы пытались втюхать за 30 млрд, на сегодняшний день цена почему-то озвучивается другая, тут даже самый "особый" поймет, что это косяк,так почему за косяки не должны отвечать?!

Так з Вовочки і треба питати, бо це не Коболев, і не Порошенко потоки пропихує. Чи особливо ідейним це все ніяк не доходить, прожектор зрадофілії очі сліпить?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 23:52

Наконец-то сегодня пришла платёжка за газ за октябрь. А в ней сюрприз. Опять подорожание газа на 3%,внеплановое, за счёт приведения объёма к стандартным условиям. В примечании ещё пригрозились сделать перерасчёт с 2015 года, мол будем судиться по этому вопросу с органами влады, ждите, проинформируем дополнительно. С каждым днём жить всё веселее и веселее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 00:05

  lapay написав:
  Cactus написав:для "особых" разъясню, что когда труба приносила доход, ГТС, теже Коболевы пытались втюхать за 30 млрд, на сегодняшний день цена почему-то озвучивается другая, тут даже самый "особый" поймет, что это косяк,так почему за косяки не должны отвечать?!

Так з Вовочки і треба питати, бо це не Коболев, і не Порошенко потоки пропихує. Чи особливо ідейним це все ніяк не доходить, прожектор зрадофілії очі сліпить?

Кто и что пропихивает, разве немцы против этого газопровода?! А вот вам в уши похоже уже напихали...
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 00:29

warlamp, да тоже офонарел от такой наглости в платежке. Может они еще и цену на газ пересчитают с 2015 года с учетом нынешней цены в 8.55 грн?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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