У Китаї Elephone представила свою нову лінійку смартфонів, що включає флагман з подвійною «спливаючою» камерою.
Дивися повний текст Представлено смартфон зі спливаючою камерою.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 23:13
Представлено смартфон зі спливаючою камерою
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Дивися повний текст Представлено смартфон зі спливаючою камерою.
Додано: Пон 19 лис, 2018 23:13
"Спливаюча" - це висувна? Краще б навчилися ховати камеру ПІД екран, аніж робити всякі "чубчики" і "спливаючі" камери.
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