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Представлено смартфон
зі спливаючою камерою

Представлено смартфон зі спливаючою камерою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 23:13

Представлено смартфон зі спливаючою камерою

Пропонуємо до обговорення:
У Китаї Elephone представила свою нову лінійку смартфонів, що включає флагман з подвійною «спливаючою» камерою.

Дивися повний текст Представлено смартфон зі спливаючою камерою.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 23:13

"Спливаюча" - це висувна? Краще б навчилися ховати камеру ПІД екран, аніж робити всякі "чубчики" і "спливаючі" камери.
tapack0wal
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 00:13

  tapack0wal написав:"Спливаюча" - це висувна? Краще б навчилися ховати камеру ПІД екран, аніж робити всякі "чубчики" і "спливаючі" камери.

так вас никто не заставляет его покупать... а без ваших советов я думаю они как-то проживут.
Cactus
 
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