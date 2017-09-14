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На скільки зростуть зарплати в 2019 році - прогноз НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 лис, 2018 01:58
Пропонуємо до обговорення:
На 12% підніметься заробітна плата у тих, хто зайнятий на низькооплачуваних роботах.
Дивися повний текст На скільки зростуть зарплати в 2019 році - прогноз НБУ
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