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Держава повертає гроші: що таке податкова знижка, і як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 лис, 2018 08:11
Пропонуємо до обговорення:
Українці можуть повернути податки, сплачені в бюджет.
Дивися повний текст Держава повертає гроші: що таке податкова знижка, і як її отримати
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R2
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Додано: Вів 20 лис, 2018 08:11
А ФОПы как обычно мимо?
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alex_dvornichenko
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Додано: Вів 20 лис, 2018 08:52
alex_dvornichenko написав:
А ФОПы как обычно мимо?
Ну да, они ж не платят подоходный налог.
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vanok
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