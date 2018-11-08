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Держава повертає гроші: що
таке податкова знижка, і як...

Держава повертає гроші: що таке податкова знижка, і як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 08:11

Держава повертає гроші: що таке податкова знижка, і як...

Пропонуємо до обговорення:
Українці можуть повернути податки, сплачені в бюджет.

Дивися повний текст Держава повертає гроші: що таке податкова знижка, і як її отримати.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 08:11

А ФОПы как обычно мимо?
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 08:52

  alex_dvornichenko написав:А ФОПы как обычно мимо?

Ну да, они ж не платят подоходный налог.
vanok
 
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