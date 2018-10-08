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Київ планує закупити 20 нових трамваїв
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Додано: Вів 20 лис, 2018 10:02
Пропонуємо до обговорення:
Комунальне підприємство "Київпастранс" оголосило тендер на купівлю 10 низькопідлогових трамваїв довжиною понад 26 метрів за 568,6 мільйона гривень і 10 низькопідлогових трамваїв довжиною понад 30 метрів за 503 мільйони гривень.
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R2
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Додано: Вів 20 лис, 2018 10:02
Трамваи это хорошо, а когда новые дороги закупят?
Советую всем экстремалам прокататься по ул. Тростянецкой, по ул. Драгоманова (от самого начала, где сьезд со Здолбуновской) на разрешенной скорости 50 км.
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Rainbow
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Додано: Вів 20 лис, 2018 11:58
Rainbow написав:
Трамваи это хорошо, а когда новые дороги закупят?
Советую всем экстремалам прокататься по ул. Тростянецкой, по ул. Драгоманова (от самого начала, где сьезд со Здолбуновской) на разрешенной скорости 50 км.
А что, надо ждать 5-10 лет, пока все 1600 км отремонитруют ?
А, не, ты просто на любую хорошую новость скажешь что все плохо. Я забыл, сорян.
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locustsucol
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Додано: Вів 20 лис, 2018 12:07
опять тендер под своего организовали.Будет как в прошлый раз фирма завезла трамваи и сразу выиграла тенде
р на количество которое завезла.
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шурец
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Додано: Вів 20 лис, 2018 12:40
шурец написав:
опять тендер под своего организовали.Будет как в прошлый раз фирма завезла трамваи и сразу выиграла тенде
р на количество которое завезла.
Неправда. Такие тендеры останавливаются и переигрываются. На то оно и Прозорро.
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locustsucol
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