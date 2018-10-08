Київ планує закупити 20 нових трамваїв

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Комунальне підприємство "Київпастранс" оголосило тендер на купівлю 10 низькопідлогових трамваїв довжиною понад 26 метрів за 568,6 мільйона гривень і 10 низькопідлогових трамваїв довжиною понад 30 метрів за 503 мільйони гривень.
Трамваи это хорошо, а когда новые дороги закупят? Советую всем экстремалам прокататься по ул. Тростянецкой, по ул. Драгоманова (от самого начала, где сьезд со Здолбуновской) на разрешенной скорости 50 км.
Rainbow написав:Трамваи это хорошо, а когда новые дороги закупят? Советую всем экстремалам прокататься по ул. Тростянецкой, по ул. Драгоманова (от самого начала, где сьезд со Здолбуновской) на разрешенной скорости 50 км.
А что, надо ждать 5-10 лет, пока все 1600 км отремонитруют ? А, не, ты просто на любую хорошую новость скажешь что все плохо. Я забыл, сорян.
Та шото как то не сильно оно прозорро вышло, с трамваями со стеклами производства санкционного "уралвагонзавода", который эти стекла наверное "между делом" выпускает - в ожидании заказа на очередную партию танков
А чем объяснить стартовую стоимость (а потом будут везде рассказывать, сколько много они сэкономили денех) если изначально известно, что она завышена? 56,86 млн.грн и 50,3 млн.грн. за 1 трамвай?
Вот, к примеру, новость от 1 сентября 2018 года:
27 июля в трамвайное депо имени Шевченко в Киеве доставили два последних трамвая модели "Электрон-Т5В64"...полностью завершена поставка партии из семи трамваев этой модели, закупленных летом 2017 года. По итогам тендера, покупка 7 низкопольных вагонов обошлась Киеву в 250,82 миллионов гривен или по 35,82 миллиона гривен за один трамвай.https://traffic.od.ua/news/eltransua/1205941