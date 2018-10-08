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Київ планує закупити
20 нових трамваїв

Київ планує закупити 20 нових трамваїв
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 10:02

Київ планує закупити 20 нових трамваїв

Пропонуємо до обговорення:
Комунальне підприємство "Київпастранс" оголосило тендер на купівлю 10 низькопідлогових трамваїв довжиною понад 26 метрів за 568,6 мільйона гривень і 10 низькопідлогових трамваїв довжиною понад 30 метрів за 503 мільйони гривень.

Дивися повний текст Київ планує закупити 20 нових трамваїв.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 10:02

Трамваи это хорошо, а когда новые дороги закупят?
Советую всем экстремалам прокататься по ул. Тростянецкой, по ул. Драгоманова (от самого начала, где сьезд со Здолбуновской) на разрешенной скорости 50 км.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 11:58

  Rainbow написав:Трамваи это хорошо, а когда новые дороги закупят?
Советую всем экстремалам прокататься по ул. Тростянецкой, по ул. Драгоманова (от самого начала, где сьезд со Здолбуновской) на разрешенной скорости 50 км.

А что, надо ждать 5-10 лет, пока все 1600 км отремонитруют ?
А, не, ты просто на любую хорошую новость скажешь что все плохо. Я забыл, сорян.
:mrgreen:
locustsucol
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 12:07

опять тендер под своего организовали.Будет как в прошлый раз фирма завезла трамваи и сразу выиграла тенде :mrgreen: р на количество которое завезла.
шурец
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 12:40

  шурец написав:опять тендер под своего организовали.Будет как в прошлый раз фирма завезла трамваи и сразу выиграла тенде :mrgreen: р на количество которое завезла.

Неправда. Такие тендеры останавливаются и переигрываются. На то оно и Прозорро.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 16:56

Та шото как то не сильно оно прозорро вышло, с трамваями со стеклами производства санкционного "уралвагонзавода", который эти стекла наверное "между делом" выпускает - в ожидании заказа на очередную партию танков :o

А чем объяснить стартовую стоимость (а потом будут везде рассказывать, сколько много они сэкономили денех) если изначально известно, что она завышена?
56,86 млн.грн и 50,3 млн.грн. за 1 трамвай?


Вот, к примеру, новость от 1 сентября 2018 года:

27 июля в трамвайное депо имени Шевченко в Киеве доставили два последних трамвая модели "Электрон-Т5В64"...полностью завершена поставка партии из семи трамваев этой модели, закупленных летом 2017 года. По итогам тендера, покупка 7 низкопольных вагонов обошлась Киеву в 250,82 миллионов гривен или по 35,82 миллиона гривен за один трамвай. https://traffic.od.ua/news/eltransua/1205941

Да вот даже вот у Песы в прошлом году закупали по цене примерно 45,3 миллиона гривен
https://korrespondent.net/kyiv/3869669- ... 0-tramvaev
EKO
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