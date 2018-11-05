Власники автомобілів з іноземною реєстрацією знову перекрили урядовий квартал Києва.
Дивися повний текст Власники \"єврономерів\" знову протестують у центрі столиці.
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Додано: Вів 20 лис, 2018 10:59
Власники "єврономерів" знову протестують у центрі столиці
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Дивися повний текст Власники \"єврономерів\" знову протестують у центрі столиці.
Додано: Вів 20 лис, 2018 10:59
Люди везуть дітей до школи, їдуть на роботу, а бидло на корчах їм дорогу перекриває. Ануси собі перекрийте! У влади залишився хтось зі стальними яйцями, щоб навести порядок? В противному випадку прості люди візьмуться за них: поскидають в рів ті корчі, поб'ють вікна і морди "власників", поспалюють їхні відра.
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