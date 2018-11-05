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Власники "єврономерів" знову
протестують у центрі столиці

Власники "єврономерів" знову протестують у центрі столиці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 10:59

Власники "єврономерів" знову протестують у центрі столиці

Пропонуємо до обговорення:
Власники автомобілів з іноземною реєстрацією знову перекрили урядовий квартал Києва.

Дивися повний текст Власники \"єврономерів\" знову протестують у центрі столиці.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 10:59

Люди везуть дітей до школи, їдуть на роботу, а бидло на корчах їм дорогу перекриває. Ануси собі перекрийте! У влади залишився хтось зі стальними яйцями, щоб навести порядок? В противному випадку прості люди візьмуться за них: поскидають в рів ті корчі, поб'ють вікна і морди "власників", поспалюють їхні відра.
злий клоун
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