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Власники "єврономерів" знову
протестують у центрі столиці

Власники "єврономерів" знову протестують у центрі столиці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 10:59

Власники "єврономерів" знову протестують у центрі столиці

Пропонуємо до обговорення:
Власники автомобілів з іноземною реєстрацією знову перекрили урядовий квартал Києва.

Дивися повний текст Власники \"єврономерів\" знову протестують у центрі столиці.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 10:59

Люди везуть дітей до школи, їдуть на роботу, а бидло на корчах їм дорогу перекриває. Ануси собі перекрийте! У влади залишився хтось зі стальними яйцями, щоб навести порядок? В іншому випадку прості люди візьмуться за них: поскидають в рів ті корчі, поб'ють вікна і морди "власників", поспалюють їхні відра.
Востаннє редагувалось злий клоун в Вів 20 лис, 2018 11:32, всього редагувалось 1 раз.
злий клоун
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 11:16

:) Красавчик! Чего они в рабочее время бастуют? Пускай едут на работу, зарабатывают деньги на нормальные корчи, а не на этот еврохлам.
dusenko4
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 11:19

Довбаний уряд не може впоратися зі зграєю шахраїв. Скільки можна цей безлад терпіти? Половина з них порушує або строки ввезення, або взагалі за підробними документами. Штрафуйте цих негідників, годі з ними гратися.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 11:48

Молодці, борються за права кожного українця на достойне життя!!

У Франції, теж зупинили рух на дорогах і що? Ніхто не вмер?

Я наприклад плачу за все податки і де блага, де дороги, де безкоштовна освіта? Чому все коштує дорожче, а ЗП мізерні у людей?

Чому Француз на середню ЗП купить 750 літрів бензину, а українець 300?
Ми дурніші, чи у нас чиновники крадуть більше?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 12:03

Rainbow Работать нужно усерднее и зарабатывать нужно больше, а не глотку рвать под радой. А вообще за время независимости появился особый класс жлобов, который полагает, что все им что-то должны, а они при этот никому и ничего. Ни работать, ни платить налоги, ни защищать страну - ничего не хотят! Хотят только требовать.
Востаннє редагувалось Polly в Вів 20 лис, 2018 12:05, всього редагувалось 1 раз.
Polly
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 12:05

  Rainbow написав:Молодці, борються за права кожного українця на достойне життя!!

У Франції, теж зупинили рух на дорогах і що? Ніхто не вмер?

Я наприклад плачу за все податки і де блага, де дороги, де безкоштовна освіта? Чому все коштує дорожче, а ЗП мізерні у людей?

Чому Француз на середню ЗП купить 750 літрів бензину, а українець 300?
Ми дурніші, чи у нас чиновники крадуть більше?

О, ще один свідок шари. Дайте йому все і зараз безкоштовно і як у Фарнції. Негайно! А то він нам все перекриє, працьовитий бльохєр. :mrgreen:
locustsucol
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 12:36

  злий клоун написав:Люди везуть дітей до школи, їдуть на роботу, а бидло на корчах їм дорогу перекриває. Ануси собі перекрийте! У влади залишився хтось зі стальними яйцями, щоб навести порядок? В іншому випадку прості люди візьмуться за них: поскидають в рів ті корчі, поб'ють вікна і морди "власників", поспалюють їхні відра.

вово, я точно также в 2013 думал про всю ту нечисть на майдане- порядочные люди работают, а бы*** всякое майдан перекрывает, уничтожает дорожное покрытие, гадит во дворах. Жаль что тогда яиц стальных не было, чтобы порядок навести.
tyson20072007
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 12:42

  tyson20072007 написав:
  злий клоун написав:Люди везуть дітей до школи, їдуть на роботу, а бидло на корчах їм дорогу перекриває. Ануси собі перекрийте! У влади залишився хтось зі стальними яйцями, щоб навести порядок? В іншому випадку прості люди візьмуться за них: поскидають в рів ті корчі, поб'ють вікна і морди "власників", поспалюють їхні відра.

вово, я точно также в 2013 думал про всю ту нечисть на майдане- порядочные люди работают, а бы*** всякое майдан перекрывает, уничтожает дорожное покрытие, гадит во дворах. Жаль что тогда яиц стальных не было, чтобы порядок навести.

О. на єто совести у них хватает. Сравнивать тех, кто отстаивал право выбора и достоинства, и тех, кто хочет просто шару, кто не заплатил налоги, кто ввез нелегально и ездит нарушая все правила.
Оказывается на Майдане была нечисть. Непорядочные люди, и уничтожали дорожное покрытие.
locustsucol
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