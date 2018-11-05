Власники автомобілів з іноземною реєстрацією знову перекрили урядовий квартал Києва.
Дивися повний текст Власники \"єврономерів\" знову протестують у центрі столиці.
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Додано: Вів 20 лис, 2018 10:59
Власники "єврономерів" знову протестують у центрі столиці
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Власники \"єврономерів\" знову протестують у центрі столиці.
Додано: Вів 20 лис, 2018 10:59
Люди везуть дітей до школи, їдуть на роботу, а бидло на корчах їм дорогу перекриває. Ануси собі перекрийте! У влади залишився хтось зі стальними яйцями, щоб навести порядок? В іншому випадку прості люди візьмуться за них: поскидають в рів ті корчі, поб'ють вікна і морди "власників", поспалюють їхні відра.
Востаннє редагувалось злий клоун в Вів 20 лис, 2018 11:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 20 лис, 2018 11:16
:) Красавчик! Чего они в рабочее время бастуют? Пускай едут на работу, зарабатывают деньги на нормальные корчи, а не на этот еврохлам.
Додано: Вів 20 лис, 2018 11:19
Довбаний уряд не може впоратися зі зграєю шахраїв. Скільки можна цей безлад терпіти? Половина з них порушує або строки ввезення, або взагалі за підробними документами. Штрафуйте цих негідників, годі з ними гратися.
Додано: Вів 20 лис, 2018 11:48
Молодці, борються за права кожного українця на достойне життя!!
У Франції, теж зупинили рух на дорогах і що? Ніхто не вмер?
Я наприклад плачу за все податки і де блага, де дороги, де безкоштовна освіта? Чому все коштує дорожче, а ЗП мізерні у людей?
Чому Француз на середню ЗП купить 750 літрів бензину, а українець 300?
Ми дурніші, чи у нас чиновники крадуть більше?
Додано: Вів 20 лис, 2018 12:03
Rainbow Работать нужно усерднее и зарабатывать нужно больше, а не глотку рвать под радой. А вообще за время независимости появился особый класс жлобов, который полагает, что все им что-то должны, а они при этот никому и ничего. Ни работать, ни платить налоги, ни защищать страну - ничего не хотят! Хотят только требовать.
Востаннє редагувалось Polly в Вів 20 лис, 2018 12:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 20 лис, 2018 12:05
О, ще один свідок шари. Дайте йому все і зараз безкоштовно і як у Фарнції. Негайно! А то він нам все перекриє, працьовитий бльохєр.
Додано: Вів 20 лис, 2018 12:36
вово, я точно также в 2013 думал про всю ту нечисть на майдане- порядочные люди работают, а бы*** всякое майдан перекрывает, уничтожает дорожное покрытие, гадит во дворах. Жаль что тогда яиц стальных не было, чтобы порядок навести.
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