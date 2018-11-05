locustsucol написав:

zloy_ukr написав: Не любят в Украине демократии. Легче ярлык повесить, и кричать "расстрелять".

А ведь они стоят за свои ( и наши) права, и свободы. Не любят в Украине демократии. Легче ярлык повесить, и кричать "расстрелять".А ведь они стоят за свои ( и наши) права, и свободы.

Твоя свобода заканчивается там, где она нарушает свободу другого. Когда ты нарушил закон, и не заплатил налоги за свой автомобиль, ты нарушил мои права, моих родителей, моих детей, их право получить вовремя пенсию и достойное лечение. Ты нарушил права всех - иметь сильное государство, потому как ты используешь обёртку свободы для пропаганды анархии. Не могут те, кто нарушал закон годами требовать поменять задним числом правила. Они преступники, и прежде чем что-то требовать в економическом плане, пусть вернутся правовое поле на уровне всех налогоплатильщиков, и отдадут долг перед всеми бюджетниками, перед государством. Либо снимут макси и будут говорить честно - они его ненавидят и хотят жить в анархии или сдать этой государство с потрохами кому угодно ради своих корчей. Потому что обыкновенные взяточники, ищущие любые лазейки, "законные" и не совсем ради того чтобы просто было у себя, и без разницы им что мы - общество, и все мы - Украина.