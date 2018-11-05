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Власники "єврономерів" знову
протестують у центрі столиці

Власники "єврономерів" знову протестують у центрі столиці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 13:12

влада відмовляється чути народ, чаушеску теж відмовлявся і пожалкував, і наша влада пожалкує
orestkohutkevych
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 13:15

  Polly написав:Rainbow Работать нужно усерднее и зарабатывать нужно больше, а не глотку рвать под радой. А вообще за время независимости появился особый класс жлобов, который полагает, что все им что-то должны, а они при этот никому и ничего. Ни работать, ни платить налоги, ни защищать страну - ничего не хотят! Хотят только требовать.

Хватит скИглИтИ (С) 2013 год :wink:
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 13:19

  orestkohutkevych написав:влада відмовляється чути народ, чаушеску теж відмовлявся і пожалкував, і наша влада пожалкує

Народ? Это в смысле тех, кто готов уже пойти жечь авто этих анархистов - живущих по своим законам годами и обворовывающих весь народ уклонениеями от налогообложения?
locustsucol
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 13:42

  locustsucol написав:
  zloy_ukr написав:Не любят в Украине демократии. Легче ярлык повесить, и кричать "расстрелять".
А ведь они стоят за свои ( и наши) права, и свободы.

Твоя свобода заканчивается там, где она нарушает свободу другого. Когда ты нарушил закон, и не заплатил налоги за свой автомобиль, ты нарушил мои права, моих родителей, моих детей, их право получить вовремя пенсию и достойное лечение. Ты нарушил права всех - иметь сильное государство, потому как ты используешь обёртку свободы для пропаганды анархии. Не могут те, кто нарушал закон годами требовать поменять задним числом правила. Они преступники, и прежде чем что-то требовать в економическом плане, пусть вернутся правовое поле на уровне всех налогоплатильщиков, и отдадут долг перед всеми бюджетниками, перед государством. Либо снимут макси и будут говорить честно - они его ненавидят и хотят жить в анархии или сдать этой государство с потрохами кому угодно ради своих корчей. Потому что обыкновенные взяточники, ищущие любые лазейки, "законные" и не совсем ради того чтобы просто было у себя, и без разницы им что мы - общество, и все мы - Украина.


Все правильно, но власть ничего не сделает, так как сама стала властью нарушив закон... в этом и есть главная беда - все годы независимости страна живет ни по законам, а по какому-то беспределу и до тех пор пока это продолжается ничего хорошего здесь не будет :(
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 13:44

И не только "евро-номеров"
golllmax
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 13:48

locustsucol Все так і є!
А коли тяжкі ДТП, то всі ці "власники" різко розчиняються в повітрі і стають "невстановленими особами".

І ще одне: чому має бути моментально і безплатно? Є досвід цивілізованих рішень таких ситуацій. Робимо перехідний період, скажімо на 5 років, в кінці якого ставимо цільовий рівень і розбиваємо це зниження рівномірними частками, нехай там по 1/10 кожні півроку. Поступово і ціна вирівняється, і люди які платять податки не будуть відчувати себе телепнями.
Не думайте, що всі навколо Вас тупі і сліпі дураки
kmg
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 13:48

  злий клоун написав:Люди везуть дітей до школи, їдуть на роботу, а вони на корчах їм дорогу перекривають. У влади залишився хтось щоб навести порядок? В іншому випадку прості люди візьмуться за них


Люмпенам нас...ть на общество и других людей. Они обижены
lenta19
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 13:49

Те кто у власти-нарушают закон, уклоняются от уплаты, устраивают каналы отмывания, берут взятки, занимаются бандитизмом и контрабандой пример Продан- человек Гройсмана (свалил как только повестку прислали смотрим внимательно за ситуацией!!) А эти люди хотят такой Закон который был бы удобен народу, чтоб его не нарушать и дело не в шаре - дело в - не давать по карманам шарить под благим предлогом !!
golllmax
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 13:56

Re: Власники

  golllmax написав:и дело не в шаре
да в ней как раз и дело - не хотите вы везти нормальные 5-7 летние авто (на это и был ориентирован предыдущий "льготный" закон), а чтобы на халяву (1,5кЕвро за само корыто) и без растаможки (300 Евро максимум), и чтобы штрафы не платить...
yuri1978
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 14:08

yuri1978 Ты как поглядеть самый умный, может ты еще и солнцу доплачиваешь чтоб оно светило?? Хотя для таких и такую статью в коммуналке введут, просто прелесть такими овцами управлять.
Востаннє редагувалось golllmax в Вів 20 лис, 2018 14:09, всього редагувалось 1 раз.
golllmax
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