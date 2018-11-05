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Власники "єврономерів" знову
протестують у центрі столиці

Власники "єврономерів" знову протестують у центрі столиці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456>
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 15:04

  yuri1978 написав:
  golllmax написав:Вопрос в борьбе за удобные законы для всех людей !!
закон принят. для половины населения страны он безразличен - пешеходы (хотя и тут есть нюансы со свежим воздухом), для 40% - приемлем, ибо решается проблема с "бегунами" с места ДТП, взысканием с них ущерба и т.п., 5% - искренне радуются, что смогут купить новое авто дешевле, так как растаможка подешевела. и только 5% недовольны, ибо придется платить.
% могут быть не точны, но точно отражают суть настроений и их примерное соотношение.

а можно ссылочку на данные опросов (чтобы не быть пустословом или данные высосаны из пальца)?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 15:04

Re: Власники

По сути - это схема.
Вот только простым людям не позволено схемничать.
В черном списке:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин Кандидаты на выписку: galex
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 15:05

Re: Власники

  golllmax написав:Вопрос,модельный на подумать, если пистолет к твоей голове приставить и ты отдашь 2000 баксов. Это будет сфера услуг?
это сфера каких-то нереальных эротических фантазий, причем твоих. :mrgreen:
кто тебя заставлял даже не купить, а "просто так" отдать 2000 долларов США за право пользования вещью, которую ты точно не мог легализировать в стране своего проживания? ты ж сам эту гранату положил в свой карман, а чеку отдал поляку или литовцу (или кто у тебя там "верблюд") :wink:
yuri1978
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 15:07

Re: Власники

  RomanTik написав:а можно ссылочку на данные опросов (чтобы не быть пустословом или данные высосаны из пальца)?
сомневаешься в количестве пешеходов или в количестве авто с украинской регистрацией? или может нужны данные о продажах новых авто в стране?
п.с. математика и логика - науки точные.
yuri1978
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 15:07

yuri1978 Да или Нет, а потом аргументы (не уклоняйся). меня никто не заставлял, я езжу на растомож. иномарке. Мне просто хочется порядок в стране навести. а для этого нужно в головах у народа порядок навести особенно у тех кто говорит, что он учит людей. (Не в обиду но мой статус позволяет учить учителей и студентам лекции читать). Просто не подменяй понятия думай и прямо отвечай на вопросы не переводя тему.
Востаннє редагувалось golllmax в Вів 20 лис, 2018 15:12, всього редагувалось 1 раз.
golllmax
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 15:09

Re: Власники

  M-A-X написав:Вот только простым людям не позволено схемничать.
ну почему же? кто-то мешает воспользоваться схемой "купи и растамож автомобиль"? для этого не обязательно быть дупетатом или работником министерства.
yuri1978
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 15:11

  golllmax написав:yuri1978 Да или Нет, а потом аргументы (не уклоняйся)
кому приставили пистолет? зачем этот бред в виде нелепых сравнений и попытки кричать "караул, хулиганы зрения лишают"?
yuri1978
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 15:14

  yuri1978 написав:
  RomanTik написав:а можно ссылочку на данные опросов (чтобы не быть пустословом или данные высосаны из пальца)?
сомневаешься в количестве пешеходов или в количестве авто с украинской регистрацией? или может нужны данные о продажах новых авто в стране?
п.с. математика и логика - науки точные.

понял - вы пустослов, а значит ваши высказывания можно не читать. )))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 15:16

Re: Власники

  RomanTik написав:ваши высказывания можно не читать. )))
как вам будет угодно, романтика - она на чувствах, а не результат мыслительных процессов )
yuri1978
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 15:29

Рабовласництво

Polly Колись теж раби сильно трудились але нічого не мали, в Україні схожа ситуація.
vitaliygoodlife
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