Із 79 платоспроможних банків на 1 листопада 2018 року хоча б один норматив порушували 25 банків.
Дивися повний текст НБУ оприлюднив список 25 банків - порушників нормативів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 лис, 2018 11:18
НБУ оприлюднив список 25 банків - порушників нормативів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ оприлюднив список 25 банків - порушників нормативів.
Додано: Вів 20 лис, 2018 11:19
Із 79 платоспроможних банків на 1 листопада 2018 року хоча б один норматив порушували 25 банків. Якщо почнуть закривати то хто залишиться? До чого прагне НБУ?
|