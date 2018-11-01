Із 79 платоспроможних банків на 1 листопада 2018 року хоча б один норматив порушували 25 банків.
Дивися повний текст НБУ оприлюднив список 25 банків - порушників нормативів.
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Додано: Вів 20 лис, 2018 11:18
НБУ оприлюднив список 25 банків - порушників нормативів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ оприлюднив список 25 банків - порушників нормативів.
Додано: Вів 20 лис, 2018 11:19
Із 79 платоспроможних банків на 1 листопада 2018 року хоча б один норматив порушували 25 банків. Якщо почнуть закривати то хто залишиться? До чого прагне НБУ?
Додано: Вів 20 лис, 2018 12:19
Це робота НБУ! Саме тому що раніше НБУ закривала на все очі, в нас і стала сотня кишенькових банків. НБУ нічого не хоче, НБУ виконує закон. Закон один для всіх, в тому числі і для банків. Завдяки НБУ ми все хоч б знаємо про ці банки. Краще б вони закрили ще з десяток банків крадіїв, або націоналізували. Щоб було хоч б не більше 30-40 банків, як у нормальній країні.
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