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В Україну доставили ще п'ять
тепловозів General Electric

В Україну доставили ще п'ять тепловозів General Electric
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 12:11

В Україну доставили ще п'ять тепловозів General Electric

Пропонуємо до обговорення:
Публічне акціонерне товариство "Укрзалізниця" заявляє, що ще п'ять локомотивів TЕ33AC виробництва компанії General Electric (США) прибули в Україну.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 12:12

Собственно, вот и объеснение, для чего берутся срочно 30 шт. Перекрыть возникшую проблему из-за раши с Мариуполем, старую проблему с Измаилом и возросшую нагрузку зерновыми терминалами на Николаев. Правда, нужно не 30, а штук 100. Естественно, если бы раша не напала на донбасс и не вывезла лугансктепловоз, построили бы быстро и сами.
locustsucol
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