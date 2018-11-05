Публічне акціонерне товариство "Укрзалізниця" заявляє, що ще п'ять локомотивів TЕ33AC виробництва компанії General Electric (США) прибули в Україну.
Дивися повний текст В Україну доставили ще п'ять тепловозів General Electric.
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Додано: Вів 20 лис, 2018 12:11
В Україну доставили ще п'ять тепловозів General Electric
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Дивися повний текст В Україну доставили ще п'ять тепловозів General Electric.
Додано: Вів 20 лис, 2018 12:12
Собственно, вот и объеснение, для чего берутся срочно 30 шт. Перекрыть возникшую проблему из-за раши с Мариуполем, старую проблему с Измаилом и возросшую нагрузку зерновыми терминалами на Николаев. Правда, нужно не 30, а штук 100. Естественно, если бы раша не напала на донбасс и не вывезла лугансктепловоз, построили бы быстро и сами.
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