проекті державного бюджету на 2019 рік закладено 500 млн грн на оплату праці листонош, які доставляють пенсії.
Дивися повний текст Укрпошті готові виділити півмільярда гривень на доставку пенсій.
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Додано: Вів 20 лис, 2018 12:23
Укрпошті готові виділити півмільярда гривень на доставку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Укрпошті готові виділити півмільярда гривень на доставку пенсій.
Додано: Вів 20 лис, 2018 12:24
Очень актуальна доставка в г. Киев, а то банков/банкоматов не хватает! Принципиальная тетенька не готова ходить по 100 метров что бы снять деньги с карты.
Додано: Вів 20 лис, 2018 12:26
Перед выборами можно требовать больше.
А после - электорат будет уже не нужен, и его мнение тоже. Поэтому никто спрашивать не будет перед очередными подорожаниями.
Ну а пока - гуляй народ!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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