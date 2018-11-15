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Укрпошті готові виділити
півмільярда гривень на доставку...

Укрпошті готові виділити півмільярда гривень на доставку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 12:23

Укрпошті готові виділити півмільярда гривень на доставку...

Пропонуємо до обговорення:
проекті державного бюджету на 2019 рік закладено 500 млн грн на оплату праці листонош, які доставляють пенсії.

Дивися повний текст Укрпошті готові виділити півмільярда гривень на доставку пенсій.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 12:24

Очень актуальна доставка в г. Киев, а то банков/банкоматов не хватает! Принципиальная тетенька не готова ходить по 100 метров что бы снять деньги с карты.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 12:26

Перед выборами можно требовать больше.
А после - электорат будет уже не нужен, и его мнение тоже. Поэтому никто спрашивать не будет перед очередными подорожаниями.

Ну а пока - гуляй народ! :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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