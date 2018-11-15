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Укрпошті готові виділити
півмільярда гривень на доставку...

Укрпошті готові виділити півмільярда гривень на доставку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 12:23

Укрпошті готові виділити півмільярда гривень на доставку...

Пропонуємо до обговорення:
проекті державного бюджету на 2019 рік закладено 500 млн грн на оплату праці листонош, які доставляють пенсії.

Дивися повний текст Укрпошті готові виділити півмільярда гривень на доставку пенсій.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 12:24

Очень актуальна доставка в г. Киев, а то банков/банкоматов не хватает! Принципиальная тетенька не готова ходить по 100 метров что бы снять деньги с карты.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 12:26

Перед выборами можно требовать больше.
А после - электорат будет уже не нужен, и его мнение тоже. Поэтому никто спрашивать не будет перед очередными подорожаниями.

Ну а пока - гуляй народ! :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 13:26

Господам Rainbow и Вкладчик1234 - во всем мире такие предприятия как Укрпошта убыточные. Это государствообразующие предприятия, т.е. доставка пенсий не может приносить прибыль, как и лечение пенсионера. Его нельзя переучить, заставить. Социум взял на себя обязательства заботиться о пенсионерах - значит нужно их выполнять.
Или тогда продать Укрпошту в частную собственность и всеобще заявить - живите как хотите.
Даже в Киеве есть полно пенсионеров, которые банально не могут выйти давно из дома. Хватит изображать из себя либералов, господа анархисты и укроненавистники.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 15:11

locustsucol, тот редкий случай когда полностью поддержу ваше высказывание.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 15:30

  locustsucol написав:Господам Rainbow и Вкладчик1234 - во всем мире такие предприятия как Укрпошта убыточные. Это государствообразующие предприятия, т.е. доставка пенсий не может приносить прибыль, как и лечение пенсионера. Его нельзя переучить, заставить. Социум взял на себя обязательства заботиться о пенсионерах - значит нужно их выполнять.
Или тогда продать Укрпошту в частную собственность и всеобще заявить - живите как хотите.
Даже в Киеве есть полно пенсионеров, которые банально не могут выйти давно из дома. Хватит изображать из себя либералов, господа анархисты и укроненавистники.


А как пенсионеры, которые не могут выйти из дома, потратят принесенные почтальоном деньги?
ukrmvs
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 15:35

locustsucol Начинаю за себя волноваться. Ваше мнение по этому вопросу совпадает с моим. Да и по б_лях_ерам наше мнение совпало. :mrgreen:
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 16:03

locustsucol, попытаюсь объяснить.
Я не "за дикий капитализм" или "против социальной ответственности".

Я говорю о том, что в связи с выборами сейчас электорату покажут "социальную заботу", да ещё и распилят бабла с запасом.
А после выборов - всех электорат опять загонят под плинтус, ведь на тот момент керманычам уже не нужно будет переживать о голосовании.

Вот именно против такого "праздника жизни раз в 5 лет" я высказываюсь. "Социальную ответственность" нужно проявлять не только перед выборами
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 16:21

ukrmvs
А как пенсионеры, которые не могут выйти из дома, потратят принесенные почтальоном деньги?
Закажут пицу с доставкой! :mrgreen: Эта опция больше для села. И Вы с какой целью интересуетесь? Хотите им помочь потратить или доставку организуете? :mrgreen:
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 16:46

  locustsucol написав:Даже в Киеве есть полно пенсионеров, которые банально не могут выйти давно из дома.

А что делают со своими деньгами те кто не может выйти из дома?

Одно дело лень до банкомата дойти, или кто там за них в магазины выходит? А другое дело в райцентр ехать за пенсией, потому что газеты не выписывают и банкоматов в селе тоже нет.

Когда будут почтальонам головы проламывать, тогда начнут чесаться об проблеме. Наверно к каждому почтальону приставят по полицейскому
Востаннє редагувалось p_a_l в Вів 20 лис, 2018 16:53, всього редагувалось 1 раз.
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