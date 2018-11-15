Укрпошті готові виділити півмільярда гривень на доставку...

Додано: Вів 20 лис, 2018 16:03

locustsucol, попытаюсь объяснить.

Я не "за дикий капитализм" или "против социальной ответственности".



Я говорю о том, что в связи с выборами сейчас электорату покажут "социальную заботу", да ещё и распилят бабла с запасом.

А после выборов - всех электорат опять загонят под плинтус, ведь на тот момент керманычам уже не нужно будет переживать о голосовании.



Вот именно против такого "праздника жизни раз в 5 лет" я высказываюсь. "Социальную ответственность" нужно проявлять не только перед выборами

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин