проекті державного бюджету на 2019 рік закладено 500 млн грн на оплату праці листонош, які доставляють пенсії.
Дивися повний текст Укрпошті готові виділити півмільярда гривень на доставку пенсій.
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Додано: Вів 20 лис, 2018 12:23
Укрпошті готові виділити півмільярда гривень на доставку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Укрпошті готові виділити півмільярда гривень на доставку пенсій.
Додано: Вів 20 лис, 2018 12:24
Очень актуальна доставка в г. Киев, а то банков/банкоматов не хватает! Принципиальная тетенька не готова ходить по 100 метров что бы снять деньги с карты.
Додано: Вів 20 лис, 2018 12:26
Перед выборами можно требовать больше.
А после - электорат будет уже не нужен, и его мнение тоже. Поэтому никто спрашивать не будет перед очередными подорожаниями.
Ну а пока - гуляй народ!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 20 лис, 2018 13:26
Господам Rainbow и Вкладчик1234 - во всем мире такие предприятия как Укрпошта убыточные. Это государствообразующие предприятия, т.е. доставка пенсий не может приносить прибыль, как и лечение пенсионера. Его нельзя переучить, заставить. Социум взял на себя обязательства заботиться о пенсионерах - значит нужно их выполнять.
Или тогда продать Укрпошту в частную собственность и всеобще заявить - живите как хотите.
Даже в Киеве есть полно пенсионеров, которые банально не могут выйти давно из дома. Хватит изображать из себя либералов, господа анархисты и укроненавистники.
Додано: Вів 20 лис, 2018 15:11
locustsucol, тот редкий случай когда полностью поддержу ваше высказывание.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
Додано: Вів 20 лис, 2018 15:30
А как пенсионеры, которые не могут выйти из дома, потратят принесенные почтальоном деньги?
Додано: Вів 20 лис, 2018 15:35
locustsucol Начинаю за себя волноваться. Ваше мнение по этому вопросу совпадает с моим. Да и по б_лях_ерам наше мнение совпало.
Додано: Вів 20 лис, 2018 16:03
locustsucol, попытаюсь объяснить.
Я не "за дикий капитализм" или "против социальной ответственности".
Я говорю о том, что в связи с выборами сейчас электорату покажут "социальную заботу", да ещё и распилят бабла с запасом.
А после выборов - всех электорат опять загонят под плинтус, ведь на тот момент керманычам уже не нужно будет переживать о голосовании.
Вот именно против такого "праздника жизни раз в 5 лет" я высказываюсь. "Социальную ответственность" нужно проявлять не только перед выборами
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 20 лис, 2018 16:21
ukrmvs
Закажут пицу с доставкой! Эта опция больше для села. И Вы с какой целью интересуетесь? Хотите им помочь потратить или доставку организуете?
Додано: Вів 20 лис, 2018 16:46
А что делают со своими деньгами те кто не может выйти из дома?
Одно дело лень до банкомата дойти, или кто там за них в магазины выходит? А другое дело в райцентр ехать за пенсией, потому что газеты не выписывают и банкоматов в селе тоже нет.
Когда будут почтальонам головы проламывать, тогда начнут чесаться об проблеме. Наверно к каждому почтальону приставят по полицейскому
Востаннє редагувалось p_a_l в Вів 20 лис, 2018 16:53, всього редагувалось 1 раз.
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