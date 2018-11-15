Укрпошті готові виділити півмільярда гривень на доставку...
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locustsucol написав:Господам Rainbow и Вкладчик1234 - во всем мире такие предприятия как Укрпошта убыточные. Это государствообразующие предприятия, т.е. доставка пенсий не может приносить прибыль, как и лечение пенсионера. Его нельзя переучить, заставить. Социум взял на себя обязательства заботиться о пенсионерах - значит нужно их выполнять. Или тогда продать Укрпошту в частную собственность и всеобще заявить - живите как хотите. Даже в Киеве есть полно пенсионеров, которые банально не могут выйти давно из дома. Хватит изображать из себя либералов, господа анархисты и укроненавистники.
А как пенсионеры, которые не могут выйти из дома, потратят принесенные почтальоном деньги?
Вкладчик1234 написав:locustsucol, попытаюсь объяснить. Я не "за дикий капитализм" или "против социальной ответственности".
Я говорю о том, что в связи с выборами сейчас электорату покажут "социальную заботу", да ещё и распилят бабла с запасом. А после выборов - всех электорат опять загонят под плинтус, ведь на тот момент керманычам уже не нужно будет переживать о голосовании.
Вот именно против такого "праздника жизни раз в 5 лет" я высказываюсь. "Социальную ответственность" нужно проявлять не только перед выборами
Правильно. Гречку нужно раздавать после выборов и тем кто за тебя проголосовал. На следующих выборах все будут знать за кого голосовать. Проверено космонавтами