Укрпошті готові виділити півмільярда гривень на доставку...
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locustsucol написав:Господам Rainbow и Вкладчик1234 - во всем мире такие предприятия как Укрпошта убыточные. Это государствообразующие предприятия, т.е. доставка пенсий не может приносить прибыль, как и лечение пенсионера. Его нельзя переучить, заставить. Социум взял на себя обязательства заботиться о пенсионерах - значит нужно их выполнять. Или тогда продать Укрпошту в частную собственность и всеобще заявить - живите как хотите. Даже в Киеве есть полно пенсионеров, которые банально не могут выйти давно из дома. Хватит изображать из себя либералов, господа анархисты и укроненавистники.
А как пенсионеры, которые не могут выйти из дома, потратят принесенные почтальоном деньги?
Вкладчик1234 написав:locustsucol, попытаюсь объяснить. Я не "за дикий капитализм" или "против социальной ответственности".
Я говорю о том, что в связи с выборами сейчас электорату покажут "социальную заботу", да ещё и распилят бабла с запасом. А после выборов - всех электорат опять загонят под плинтус, ведь на тот момент керманычам уже не нужно будет переживать о голосовании.
Вот именно против такого "праздника жизни раз в 5 лет" я высказываюсь. "Социальную ответственность" нужно проявлять не только перед выборами
Правильно. Гречку нужно раздавать после выборов и тем кто за тебя проголосовал. На следующих выборах все будут знать за кого голосовать. Проверено космонавтами
А как пенсионеры, которые не могут выйти из дома, потратят принесенные почтальоном деньги?
Закажут пицу с доставкой! Эта опция больше для села. И Вы с какой целью интересуетесь? Хотите им помочь потратить или доставку организуете?
Та да. Надо нагрузить почтальона прессой, письмами и, чтоб он, за зп 200 баксов, еще и с десятками или даже сотнями килогривень, шел и боялся получить по голове по дороге как туда, так и обратно. Места то глухие, раз там нет ничего, то и полиция не поможет.
Думаю, реально нуждающихся в личной доставке пенсии меньше миллиона человек. 500 миллионов грн на доставку - не дофига ли? По моему, проще раздать таким людям бесплатные карты, зачислять на них пенсии и организовывать пару раз в месяц в такие вот "глухие" места (где совсем нет цивилизации) передвижной пункт с банкоматом и кассиром, по типу передвижного сельмага. Такое даже банкам на аутсорс можно отдать, ведь там годовой оборот в десятки миллиардов гривень - уверен, многие бы поборолись, а госбюджет бы сэкономил нормально. Но, это ж не наш метод
ИМХО. Думаю, что весь этот цирк с истерикой укрпочты изначально был организован, чтоб просто бюджет подоить.
EKO написав:организовывать пару раз в месяц в такие вот "глухие" места (где совсем нет цивилизации) передвижной пункт с банкоматом и кассиром, по типу передвижного сельмага.
+ охрану пару автоматчиков и бронированный фургон, т.к. желающих умыкнуть содержимое такого банкомата на колесах (ведь заезжать то будут не в одно село, а значит налички внутри будет много) появится достаточно. думаете так будет экономичнее?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
locustsucol написав:Господам Rainbow и Вкладчик1234 - во всем мире такие предприятия как Укрпошта убыточные. Это государствообразующие предприятия, т.е. доставка пенсий не может приносить прибыль, как и лечение пенсионера. Его нельзя переучить, заставить. Социум взял на себя обязательства заботиться о пенсионерах - значит нужно их выполнять. Или тогда продать Укрпошту в частную собственность и всеобще заявить - живите как хотите. Даже в Киеве есть полно пенсионеров, которые банально не могут выйти давно из дома. Хватит изображать из себя либералов, господа анархисты и укроненавистники.
А как пенсионеры, которые не могут выйти из дома, потратят принесенные почтальоном деньги?