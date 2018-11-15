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Укрпошті готові виділити
півмільярда гривень на доставку...

Укрпошті готові виділити півмільярда гривень на доставку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 16:47

  ukrmvs написав:
  locustsucol написав:Господам Rainbow и Вкладчик1234 - во всем мире такие предприятия как Укрпошта убыточные. Это государствообразующие предприятия, т.е. доставка пенсий не может приносить прибыль, как и лечение пенсионера. Его нельзя переучить, заставить. Социум взял на себя обязательства заботиться о пенсионерах - значит нужно их выполнять.
Или тогда продать Укрпошту в частную собственность и всеобще заявить - живите как хотите.
Даже в Киеве есть полно пенсионеров, которые банально не могут выйти давно из дома. Хватит изображать из себя либералов, господа анархисты и укроненавистники.


А как пенсионеры, которые не могут выйти из дома, потратят принесенные почтальоном деньги?

С языка.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 16:50

  Вкладчик1234 написав:locustsucol, попытаюсь объяснить.
Я не "за дикий капитализм" или "против социальной ответственности".

Я говорю о том, что в связи с выборами сейчас электорату покажут "социальную заботу", да ещё и распилят бабла с запасом.
А после выборов - всех электорат опять загонят под плинтус, ведь на тот момент керманычам уже не нужно будет переживать о голосовании.

Вот именно против такого "праздника жизни раз в 5 лет" я высказываюсь. "Социальную ответственность" нужно проявлять не только перед выборами

Правильно. Гречку нужно раздавать после выборов и тем кто за тебя проголосовал. На следующих выборах все будут знать за кого голосовать. Проверено космонавтами :D
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 18:07

  Molchyn написав:ukrmvs
А как пенсионеры, которые не могут выйти из дома, потратят принесенные почтальоном деньги?
Закажут пицу с доставкой! :mrgreen: Эта опция больше для села. И Вы с какой целью интересуетесь? Хотите им помочь потратить или доставку организуете? :mrgreen:


Та да. Надо нагрузить почтальона прессой, письмами и, чтоб он, за зп 200 баксов, еще и с десятками или даже сотнями килогривень, шел и боялся получить по голове по дороге как туда, так и обратно.
Места то глухие, раз там нет ничего, то и полиция не поможет.

Думаю, реально нуждающихся в личной доставке пенсии меньше миллиона человек. 500 миллионов грн на доставку - не дофига ли?
По моему, проще раздать таким людям бесплатные карты, зачислять на них пенсии и организовывать пару раз в месяц в такие вот "глухие" места (где совсем нет цивилизации) передвижной пункт с банкоматом и кассиром, по типу передвижного сельмага.
Такое даже банкам на аутсорс можно отдать, ведь там годовой оборот в десятки миллиардов гривень - уверен, многие бы поборолись, а госбюджет бы сэкономил нормально.
Но, это ж не наш метод :|

ИМХО. Думаю, что весь этот цирк с истерикой укрпочты изначально был организован, чтоб просто бюджет подоить.
EKO
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 18:19

Re: Укрпошті готові виділити півмільярда гривень на доставку

  EKO написав:организовывать пару раз в месяц в такие вот "глухие" места (где совсем нет цивилизации) передвижной пункт с банкоматом и кассиром, по типу передвижного сельмага.

+ охрану пару автоматчиков и бронированный фургон, т.к. желающих умыкнуть содержимое такого банкомата на колесах (ведь заезжать то будут не в одно село, а значит налички внутри будет много) появится достаточно. думаете так будет экономичнее?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 20:47

  ukrmvs написав:
  locustsucol написав:Господам Rainbow и Вкладчик1234 - во всем мире такие предприятия как Укрпошта убыточные. Это государствообразующие предприятия, т.е. доставка пенсий не может приносить прибыль, как и лечение пенсионера. Его нельзя переучить, заставить. Социум взял на себя обязательства заботиться о пенсионерах - значит нужно их выполнять.
Или тогда продать Укрпошту в частную собственность и всеобще заявить - живите как хотите.
Даже в Киеве есть полно пенсионеров, которые банально не могут выйти давно из дома. Хватит изображать из себя либералов, господа анархисты и укроненавистники.


А как пенсионеры, которые не могут выйти из дома, потратят принесенные почтальоном деньги?


Слышал о такой профессии, как соц. работник?
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Haborym
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 08:49

О как! А как Гроська буквально неделю-две назад распинался, что йух вам, а не деньги, пусть увольняется руководитель Укрпочты :mrgreen:
Кста, Смелянский один из самых адекватных.
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
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