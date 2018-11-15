Укрпошті готові виділити півмільярда гривень на доставку...

Додано: Вів 20 лис, 2018 18:07

Molchyn написав: ukrmvs А как пенсионеры, которые не могут выйти из дома, потратят принесенные почтальоном деньги? Закажут пицу с доставкой! Эта опция больше для села. И Вы с какой целью интересуетесь? Хотите им помочь потратить или доставку организуете? Закажут пицу с доставкой!Эта опция больше для села. И Вы с какой целью интересуетесь? Хотите им помочь потратить или доставку организуете?

Та да. Надо нагрузить почтальона прессой, письмами и, чтоб он, за зп 200 баксов, еще и с десятками или даже сотнями килогривень, шел и боялся получить по голове по дороге как туда, так и обратно.Места то глухие, раз там нет ничего, то и полиция не поможет.Думаю,нуждающихся в личной доставке пенсии меньше миллиона человек. 500 миллионов грн на доставку - не дофига ли?По моему, проще раздать таким людям бесплатные карты, зачислять на них пенсии и организовывать пару раз в месяц в такие вот "глухие" места (где совсем нет цивилизации) передвижной пункт с банкоматом и кассиром, по типу передвижного сельмага.Такое даже банкам на аутсорс можно отдать, ведь там годовой оборот в десятки миллиардов гривень - уверен, многие бы поборолись, а госбюджет бы сэкономил нормально.Но, это ж не наш методИМХО. Думаю, что весь этот цирк с истерикой укрпочты изначально был организован, чтоб просто бюджет подоить.