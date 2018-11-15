Укрпошті готові виділити півмільярда гривень на доставку...

Вкладчик1234 написав:Почему про эту проблему вспомнили сейчас, и раскрутили?
И только после накала страстей - "гройс-мэн" героически её решил?
Нельзя было решить этот вопрос в рабочем порядке? Нужно было обязательно создать проблему, максимально накалить обстановку, а потом только "переможно решить"?
И то, что скоро выборы - просто совпадение
про эту проблему давно говорили.
сейчас госбюджет принимают, если вы не в курсе. и гройсмен должен учитывать убытки от этой услуги государственной компании.