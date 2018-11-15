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Укрпошті готові виділити
півмільярда гривень на доставку...

Укрпошті готові виділити півмільярда гривень на доставку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 12:51

Re: Укрпошті готові виділити півмільярда гривень на доставку

  Вкладчик1234 написав:Почему про эту проблему вспомнили сейчас, и раскрутили?
И только после накала страстей - "гройс-мэн" героически её решил?
Нельзя было решить этот вопрос в рабочем порядке? Нужно было обязательно создать проблему, максимально накалить обстановку, а потом только "переможно решить"?
И то, что скоро выборы - просто совпадение

про эту проблему давно говорили.
сейчас госбюджет принимают, если вы не в курсе. и гройсмен должен учитывать убытки от этой услуги государственной компании.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 12:57

  Pegasmaster написав:про эту проблему давно говорили.
сейчас госбюджет принимают, если вы не в курсе. и гройсмен должен учитывать убытки от этой услуги государственной компании.

А в прошлом, и позапрошлом, и т.д. годах эта проблема была?
А в прошлом, и позапрошлом, и т.д. годах бюджет принимали?

Так почему же не было такого накала страстей, и "героического решения"?
И как-то эта проблема решалась без хайпа.

И только в этом году ВНЕЗАПНО проблема "обострилась", и нашёлся "супер-герой", который её решил :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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