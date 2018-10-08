Інформація надходить з 65 вимірювальних хіміко-аналітичних лабораторій.
Дивися повний текст Якість газу у жовтні 2018 року за регіонами України (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 лис, 2018 12:26
Якість газу у жовтні 2018 року за регіонами України...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Якість газу у жовтні 2018 року за регіонами України (інфографіка).
Зараз переглядають цей форум: headshaker, locustsucol, tyson20072007 і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|