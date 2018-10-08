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Якість газу у жовтні 2018
року за регіонами України...

Якість газу у жовтні 2018 року за регіонами України...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 12:26

Якість газу у жовтні 2018 року за регіонами України...

Пропонуємо до обговорення:
Інформація надходить з 65 вимірювальних хіміко-аналітичних лабораторій.

Дивися повний текст Якість газу у жовтні 2018 року за регіонами України (інфографіка).
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