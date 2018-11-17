Фахівці відзначили, що теоретично можна відстежувати такі надходження. Але на практиці не все так просто.
Дивися повний текст Експерт розповів, чи можливо відстежити доходи українських заробітчан.
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Додано: Вів 20 лис, 2018 13:16
Експерт розповів, чи можливо відстежити доходи...
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Дивися повний текст Експерт розповів, чи можливо відстежити доходи українських заробітчан.
Додано: Вів 20 лис, 2018 13:16
А звідки беруться ці дані, адже
Додано: Вів 20 лис, 2018 13:53
Может сначала стоит у себя навести порядок с зарплатами в конвертах, и с уровнем оплаты труда. А потом о заробитчанах заикаться.
Додано: Вів 20 лис, 2018 14:35
З Коболевим вже розібрались. При крадіжці млн$ оштрафували на тисячу грн.
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