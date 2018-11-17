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Експерт розповів, чи можливо
відстежити доходи...

Експерт розповів, чи можливо відстежити доходи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 13:16

Експерт розповів, чи можливо відстежити доходи...

Пропонуємо до обговорення:
Фахівці відзначили, що теоретично можна відстежувати такі надходження. Але на практиці не все так просто.

Дивися повний текст Експерт розповів, чи можливо відстежити доходи українських заробітчан.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 13:16

за 6 місяців 2018 року українські заробітчани перерахували своїм сім’ям понад 6,5 мільярда доларів

А звідки беруться ці дані, адже
Більшість грошей, які мігранти заробляли, передавали гроші в готівковій формі через водіїв автобусів або залізницею
0mage0
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 13:53

Может сначала стоит у себя навести порядок с зарплатами в конвертах, и с уровнем оплаты труда. А потом о заробитчанах заикаться.
tigr-uu
 
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