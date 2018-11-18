RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна в грудні отримає
перші вертольоти Airbus...

Україна в грудні отримає перші вертольоти Airbus...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 13:40

Україна в грудні отримає перші вертольоти Airbus...

Пропонуємо до обговорення:
Україна в грудні отримає перші вертольоти французької компанії Airbus Helicopters.

Дивися повний текст Україна в грудні отримає перші вертольоти Airbus Helicopters - Аваков.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85707
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 14:10

Видимо главное успеть до выборов. А то эвакуацию можно сорвать
Molchyn
 
Повідомлень: 348
З нами з: 01.02.18
Подякував: 70 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: golllmax, hno3 і 17 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна наростила імпорт російських товарів 1, 2
R2 » Пон 19 лис, 2018 11:18
12 450
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лис, 2018 12:51
Волгарь
Україна збільшила імпорт свинини в чотири рази
R2 » Нед 18 лис, 2018 08:38
5 317
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 лис, 2018 13:43
eu331985
Україна запізнилася з другим рівнем пенсійного...
R2 » П'ят 16 лис, 2018 12:49
2 96
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 лис, 2018 15:27
Конрад Карлович

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.