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Україна в грудні отримає перші вертольоти Airbus...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 лис, 2018 13:40
Пропонуємо до обговорення:
Україна в грудні отримає перші вертольоти французької компанії Airbus Helicopters.
Дивися повний текст Україна в грудні отримає перші вертольоти Airbus Helicopters - Аваков
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Додано: Вів 20 лис, 2018 14:10
Видимо главное успеть до выборов. А то эвакуацию можно сорвать
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Molchyn
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