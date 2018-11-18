Україна в грудні отримає перші вертольоти французької компанії Airbus Helicopters.
Дивися повний текст Україна в грудні отримає перші вертольоти Airbus Helicopters - Аваков.
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Додано: Вів 20 лис, 2018 13:40
Україна в грудні отримає перші вертольоти Airbus...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна в грудні отримає перші вертольоти Airbus Helicopters - Аваков.
Додано: Вів 20 лис, 2018 16:39
Re: Україна в грудні отримає перші вертольоти Airbus...
Хорошие вертолеты. Быстрые. А главное вместительные. Очень много чего можно нагрузить и переправить.
Главное чтобы для всех хватило.
Додано: Вів 20 лис, 2018 17:05
Смущает только одно - вроде не очень надежные. Но с другой стороны это и вселяет определенные надежды ...
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