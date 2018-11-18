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Україна в грудні отримає перші вертольоти Airbus...
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Додано: Вів 20 лис, 2018 13:40
Пропонуємо до обговорення:
Україна в грудні отримає перші вертольоти французької компанії Airbus Helicopters.
Дивися повний текст Україна в грудні отримає перші вертольоти Airbus Helicopters - Аваков
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R2
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Додано: Вів 20 лис, 2018 13:40
...Рюкзаки привезут наконец-то! ))))
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ferumsun
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Додано: Вів 20 лис, 2018 14:10
Видимо главное успеть до выборов. А то эвакуацию можно сорвать
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Molchyn
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Додано: Вів 20 лис, 2018 16:39
Хорошие вертолеты. Быстрые. А главное вместительные. Очень много чего можно нагрузить и переправить.
Главное чтобы для всех хватило.
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p_a_l
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Додано: Вів 20 лис, 2018 17:05
Смущает только одно - вроде не очень надежные. Но с другой стороны это и вселяет определенные надежды ...
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Molchyn
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Додано: Вів 20 лис, 2018 17:23
Файнанс уа - площадка ненависти к Украине ?
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locustsucol
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Додано: Вів 20 лис, 2018 17:47
locustsucol написав:
Файнанс уа - площадка ненависти к Украине ?
банковая с грушевского - площадка ненависти к стране
почему падлы не купили отечественные вертолеты Мотор сичи?
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PV
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Додано: Вів 20 лис, 2018 17:59
locustsucol
Ну нет. Хотя и не площадка для обожествления украинской власти.
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Molchyn
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Додано: Вів 20 лис, 2018 18:55
locustsucol
Речь идет не о ненависти к стране, а о ненависти к рукамиводителям!
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сова
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Додано: Вів 20 лис, 2018 18:57
Пора уже и Sikorsky CH-53E в Америке заказывать
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cisukr
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