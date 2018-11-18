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Україна в грудні отримає перші вертольоти Airbus...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 лис, 2018 19:14
PV написав:
почему падлы не купили отечественные вертолеты Мотор сичи?
Тому що падли хочуть їздити на євробляхах, а не на Запорожцях.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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