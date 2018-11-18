Що саме зміниться, і чому бізнес не в захваті від нових правил?
Дивися повний текст Новий податок на зарплати: як уряд змінює правила гри для бізнесу.
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Додано: Вів 20 лис, 2018 15:02
Новий податок на зарплати: як уряд змінює правила гри...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Новий податок на зарплати: як уряд змінює правила гри для бізнесу.
Додано: Вів 20 лис, 2018 15:02
То есть, никого не смущают официальные зарплаты у, скорее всего, чиновников больше 200 минимальных зарплат и таких же премий в стране, где никак не "подолають" коррупцию и пятый год идет война, так давайте им еще и налог до 5% снизим...нет слов.
Додано: Вів 20 лис, 2018 15:05
Re: Новий податок на зарплати: як уряд змінює правила гри...
Социальная справедливость?
А как же "Остаточный прощавай"?
В черном списке:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин Кандидаты на выписку: galex
Додано: Вів 20 лис, 2018 15:08
Re: Новий податок на зарплати: як уряд змінює правила гри...
Нужно рабочие места создавать
В черном списке:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин Кандидаты на выписку: galex
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